賴慰玲處女「變性」　笑張振朗黐鬚似鹹濕佬

藝人陳展鵬、陳山聰、張振朗、劉穎鏇及賴慰玲等今日（9日）齊集將軍澳電視城，為《傳承·狂歡55:萬千星輝賀台慶》大型序幕歌舞進行錄影。陳展鵬、陳山聰及劉穎鏇代表劇集《超能使者》在武指指導下，排演一幕勇救無綫吉祥物TVBuddy。

至於張振朗與賴慰玲就分別飾演兩大幫派嘅首領，賴慰玲更為角色首次黐假鬚，她説：「我見佢（張振朗）今朝話要黐鬚，我同佢係對頭人，唔黐點夠佢型。」她笑言首次黐鬚極不習慣，更經常因動作大而甩鬚，又笑指振朗黐鬚後儼如一個鹹濕佬。振朗表示自2019年與對方拍檔《反黑路人甲》後便未有合作，他説：「我哋私底下成日會傾下點樣演戲，好想再同佢合作呀，希望監製今次見到我哋嘅造型，考慮吓開套劇或者綜藝畀我哋玩吓，同佢做乜都冇所謂，做兄弟甚至母子都冇問題，哈哈。」賴慰玲則笑言要求公司開一輯藝人版《CP訓練營》，由她親自訓練振朗與其他藝人成新一對螢幕CP。

至於代表《超能使者》的陳山聰，表示會以劇中各人的異能拯救TVBuddy：「今次台慶歌舞都有打嘅戲份。」身旁拍檔劉穎鏇即笑稱有很大驚喜，她説：「我以為打嘅戲分係畀晒佢哋，點知武術指導話我都要踢腳，我依家好擔心，陣間要拉吓筋，好耐冇接觸打戲。」問到跳舞抑或打戲較難？二人笑指或許導演知道他們跳舞「一般般」，所以安排了簡單舞步。談到外間對劇集反應不俗，山聰指或許與劇情多元有關：「好多人最初以為係純搞笑，但其實仲有好多催淚感人場面。」劉穎鏇則表示今次角色與以往有很大分別，朋友大讚她的造型耳目一新，又笑言今次對她的廣東話有很大挑戰。問到若收視好會否有「找數」行動？劉穎鏇即提議山聰穿上劇中林子善跳艷舞時的「彩虹戰衣」，山聰即反擊要求對方再穿三點式。