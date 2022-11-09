高CP和食　廚師發辦同烤肉都有優惠

日本菜素來都係唔少巴絲打偏愛的菜系，當中又以烤肉及壽司最得大家歡心，加上近年Omakase大行其道，位列日菜三甲之列，想以優惠價歎高質日本菜？有計，最近就有Omakase壽司店及烤肉店推出優惠，想便宜攞到盡就要快手喇！

Omakase第二位半價

上網搜尋，會見到唔少食過Omakase的人都話食唔飽，事實卻不然，在乎大家識唔識得揀！好似位於銅鑼灣的日本餐廳「極鮨」，趁住餐廳一周年祭，由即日至11月30日期間推出Omakase特價優惠，第二位客人半價，更可於指定價惠期內以HK$388追加任食鹿兒島拖羅（即日至11月14日）或A5級別和牛壽司（11月15日至11月30日）。老闆本身是日本導遊，將當地食材直送抵港，仲有不同門路搜羅到稀有品種的魚鮮及部位，好似如笛吹鯛、北海道𩸽魚壽司等，以及吞拿魚面頰醬油漬壽司及鹽燒吞拿魚下巴等。餐廳用的舍利（醋飯），更用上4種赤醋混合調製，粒粒分明又零舍香甜。

送極罕1%自慢稀少肉

唔少年輕的巴絲都喜歡日式烤肉，想以平價食得好？由日本和民集團與KAMICHIKU集團聯乘開創的過江龍「上村牧場」或許是不錯之選。由於用上自家牧場出品，故能以最低價錢提供高級矜貴的薩摩牛，因應而無論是日本店定香港店均備受歡迎。香港店最近推出全新限定優惠，由即日至2023年1月31日期間，在指定網站預訂（兩位起）並在餐廳社交專頁留言，即可獲取限時優惠，享用價值高逾HK$500的極罕有1%的自慢稀少肉盛合及日本完熟果物飲品，當中有4款極罕部位，即只佔全隻黑毛和牛比例1%的部位，超抵！燒肉放題有兩款選擇，分別是「澳洲和牛燒肉放題」及「薩摩牛饗宴燒肉放題」，必試是招牌必試之選，可以品牌到A4或以上的薩摩牛、海膽三文魚子壽司、松葉蟹壽司、北海道產豚肉等，還有限定優惠的「買三送一」 ，即「四人同行，一人免費」，牛魔王可別錯過！