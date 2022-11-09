廖子妤低胸露背裝出席時尚派對　沈月入場前不慎跌倒地上

廖子妤今日（9日）出席時尚派對，穿低胸露背裝的她，自嘲胸口長相好肉酸，見她胸骨中間位置凸起，自爆胸骨天生俗稱「雞胸症」的症狀，除了影響外觀外，也影響呼吸不順。她說：「問過醫生話我情況唔算嚴重，就唔好搞，不過會壓住我呼吸，成日好似唔夠氣。」拍戲認真的她，再爆出多次拍戲令手腳受傷：「有次手着地跌倒，手背軟骨受傷，另一次就跌傷尾龍骨，翻風落雨會痛。」自言32歲年紀不少，開始有想過生育問題，也擔心將來會受影響，問到男友有否呵番，她迴避問題稱：「都係做嘢要緊，將來隨緣，或者領養小孩，自己都養緊貓嘅。」她說已被多位前輩責罵她不錫身，太逞強，她說：「因為佢哋之前受傷過，如果唔安全情況下，叫我唔好做，我唔知係可以拒絕，鄭浩南都鬧過我，係自己想專業啲。」

另外，沈月入場前不慎跌倒地上，工作人員立刻送她入後台，處理傷口近半小時，其後出來拍照時見她左膝貼了膠布，問腳有冇事？她臉帶笑容說：「OK， Thank you。」而柯煒林亦咁啱得咁橋受傷，左眉骨位置貼了大膠布，眉位也腫起來，他透露為拍戲練波時受傷，共縫了6針，不擔心影響儀容。