日本人對運動充滿熱情，其中棒球運動更係深得日本國民熱愛。而喺日本寫真界中有好多女優都係棒球狂迷，好似擁有G奶巨乳嘅爽香就係其中之一，佢更係日本職棒讀賣巨人隊嘅鐵粉添！

高大好波

剛才提到日本寫真女優當中有好多都係日本職棒嘅狂熱粉絲，最出名嘅就一定係菜乃花呢位大波妹喇，佢係廣島東洋鯉魚隊嘅忠實粉絲，每次隊伍出戰佢都會親身或喺社交網勁撐愛隊，而有花妹嘅支持，鯉魚隊嘅勝率特別高，所以被鯉魚隊嘅粉絲們封為勝利女神。除咗佢之外，爽香亦係好鍾意睇職棒比賽，愛隊就係讀賣巨人隊喇！

今年25歲嘅佢，同菜乃花一樣都係巨乳尤物，胸前一對G奶飽滿堅挺又彈手，可以話係一等一靚波！此外，佢亦係日本寫真界少見嘅高妹，身高有成5呎8吋，所以除咗上圍吸引之外，一雙長腿亦夠晒煞食！

衝擊第一名

2019年佢以藤堂沙也加呢個藝名出道拍寫真，雖然當時被人彈個樣唔夠靚，但係高挑大波身材實在太火辣太吸引，所以喺寫真界亦漸漸彈起。翌年，佢轉投現時事務所並改用現有名字重新出發，而且表現更加積極同活躍，皆因事務所內有好多頂級寫真女優，陣容強勁，包括菜乃花同葉月彩，所以絕對唔能夠偷懶同鬆懈。而為咗令寫真拍得更加誘人，爽香喺拍攝前3日會勤做運動操Fit自己，而且仲會戒口，只係飲湯唔食其他嘢，態度夠晒專業！

除咗寫真女優嘅身份廣為人熟識，好多人都知道爽香係讀賣巨人隊嘅鐵粉，就算當日工作只係得一粒鐘休息時間，佢都會選擇入場睇愛隊比賽，香妹仲話未來嘅目標係成為寫真界第一熱愛棒球嘅偶像添！

爽香成日都會進行寫真拍攝工作，相當忙碌，然後佢就會將部分寫真照上載到社交網畀大家大開眼界，想率先欣賞嘅話，千祈咪錯過啦！

Profile

年齡：27歲

身高：5呎8吋

三圍：37G-25-36