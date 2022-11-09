彈110年古琴！Edan新歌MV上架12個鐘拎第8

MIRROR人氣王呂爵安（Edan）首次為電影唱主題曲，MV更成熱門影片排第8位！Edan和盧瀚霆（Anson Lo）、緋聞女友袁澧林（Angela）、毛舜筠、謝君豪及談善言合演曾慶宏（Eric）執導的新片《過時‧過節》將在本月底上映，Edan主唱、蔡德才作曲的主題曲《攀上天梯的螞蟻》只錄3次便完成，官方MV昨晚（8日）正式發布，上架不足12小時即登上熱門影片第8位。MV由Eric親自操刀，Edan以多個造型上陣，其中一個是鋼琴王子。

Edan說拍攝當日，只帶着一份信任來上陣：「因為電影係改編自導演Eric屋企嘅故事，知道MV由Eric操刀就更加放心。呢首歌係我角色『阿陽』嘅心聲，亦都係代表全家人嘅心底話，我睇詞同唱嘅時候，都會見到好多家庭嘅問題喺入面，相信大家聽完都會有共鳴，好似第一句『傾偈 一秒鐘都激到暴斃』，你對住屋企人傾偈，有可能一句已經覺得好嬲同好煩。同埋我好鍾意首歌用咗『螞蟻』去做比喻，不過點解就要留番大家入戲院感受！」他續說此角色比以前所演的不同：「的而且確有難度，起初唔知應該點做，導演、毛姐同兩位監製幫咗我好多，雖然係好難，但完成咗好有滿足感。」

導演Eric稱這MV意義重大：「今次拍呢個MV好特別，因為自己嘅戲，又係我哋嘅電影主題曲，其實今次都相當難拍，大家細心啲睇，其實有三個時空，呢個人又係Edan、又係Edan嘅分身、又係『阿陽』，幾個人物諗緊嘅其實都係一致。好開心搵嚟一個110年嘅古琴，好配合電影嘅氣質。」