伍樂怡穿貼身Tee出事　唐嘉麟起色心鹹豬手胸襲

無綫熱播劇《超能使者》中飾演「阿七」的伍樂怡，思想簡單兼常被罵蠢，在今晚（9日）播出的一集中更被「魚蛋仔」唐嘉麟鹹豬手！再次因工作出錯被「Q姨」唐詩詠大罵的伍樂怡，獲唐嘉麟游說在後樓梯以靈符作法，聲稱可以自己的精氣，褪去她的瘴氣，全程10分鐘搞掂！信以為真的伍樂怡接受法事，其一身貼身Tee及熱褲的打扮，令唐嘉麟色心起，作法期間施鹹豬手。伍樂怡發現對方出手胸襲即還擊反抗，並跟唐詩詠哭訴，唐詩詠、陳展鵬、陳山聰及劉穎鏇合謀教訓唐嘉麟。

另外，對「梅姐」馮素波十分孝順的「威仔」沈震軒，原來由小時誤踩鐵釘，細菌感染下要切去右肢，表面對沈震軒冷酷的馮素波，其實十分內疚，認為是自己連累對方。沈震軒見馮素波對「鳴善大師」魯振順深信不疑，並奉上高額香油錢，向來認為魯振順是神棍的他找對方討回香油錢，更因其助手大喊他是「跛仔」，令他怒不可遏，當場爆樽欲刺向對方，幸得路經的陳山聰及劉穎鏇出手阻止外，他更寫匿名恐嚇信警告魯振順。之後魯振順的佛堂遭淋紅油，馮素波欲以清潔劑抹掉時，清潔劑被「掉包」，甫扭開樽蓋即發生爆炸，她當場昏迷。