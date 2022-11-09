泰國仙乳索模　型格火辣

性感網紅當道嘅年代，想喺芸芸之中脫穎而出，樣靚身材正固然係基本條件，仲要好似呢位泰國網紅Thitikarn Srisap咁，唔單止擁有一對仙乳，而且性感又型格十足，真係想唔紅都幾難啦！

一見難忘

坊間傳聞喺泰國街頭見到靚女時，記得要懷疑對方嘅性別。其實呢個講法未免有啲過分，因為當地的確有唔少真靚女，其中就有呢位Thitikarn Srisap。

現居於曼谷嘅佢，五官標致，身材更係有前有後，而佢爆紅嘅原因，係2020年時有人喺街上影到佢嘅倩影，並放上網公諸同好，大讚佢性感又型格十足，令人一見難忘，唔少人網民睇過照片後都勁讚佢確實係高質靚女，尤其係一對仙乳更係震憾眼球，簡直就係男人殺手，於是有人便將佢起底，發現原來佢係一位模特兒。冇錯！其實Thitikarn Srisap成為網紅之前，已從事模特兒工作多年，並且喺模特兒界擁有相當高人氣，所以亦解釋到佢點解外形咁高質，舉手投足都魅力十足。

人氣爆發

自此之後，令佢人氣大爆發，更吸納唔少外國粉絲，及今佢兩個社交網合共有逾60萬粉絲。不過，佢坦言當時並冇諗過會成為網紅，因為模特兒工作本身已經相當繁忙，喺社交平台上只係分享一下生活點滴，故此如果大家有留意嘅話，當時佢分享嘅都係一啲飲飲食食嘅相片，只係偶爾會Po幾張比堅尼相，雖然係性感又養眼，但係數量真係唔多，可謂到喉唔到肺。

而隨住佢喺網上嘅人氣大爆發後，就開始分享好多唔同造型嘅性感自拍照，從比堅尼到情趣內衣都有，唔單止中門大開展露深溝，更嚟個側漏誘惑，相當吸睛。與此同時，佢亦開始經營OnlyFans帳號，為會員帶嚟更火辣更冇底線嘅寫真照，盡情滿足大家嘅眼球。

Thitikarn Srisap嘅網名叫「fhm_deuna」，有逾1,500個貼文，當中每一張都係超性感嘅寫真照，而且以好多唔同造型示人，更有火辣出浴照，真係引死人！