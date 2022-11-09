陳柏宇再做老竇為未來打算：諗住加拿大開茶餐廳

歌手陳柏宇（Jason）剛推出全新專輯《The Fight Goes On》，他表示新碟是以6首歌去排列時序，以一個概念貫穿：「係包含咗我依家做人嘅想法、態度同思維，我覺得《拖》係新碟入面最浪漫嘅一首歌，係想表達一段關係或事情就快完結前，暫時放低理智，將最後嗰一秒無限延伸落去，享受相處時光，係我唔理智嘅一面。至於理智方面就有《命盡頭》同《墜落》，起跌係必然嘅，視乎你點樣處理同面對，慶幸我一直抱住樂觀心態同思維，就算經歷谷底，我都視為人生過程，係我最自豪嘅心態，係無敵嘅。」

Jason透露稍後會到日本作音樂交流和合作，順道為下張專輯準備。雖然工作忙，但他亦未有冷落妻女，稍後會與家人去泰國旅行：「忙完工作會去會合佢哋，然後一齊返香港。」今次新碟封面由女兒親筆題字，問到二人之後可有其他合作？他直言會視乎題材而定。

另外他又透露稍後會到一些較則地道的地方宣傳新碟，包括他最愛的茶餐廳，又自爆隨着小朋友出世，令他考慮未來的問題：「如果小朋友返加拿大讀書，我跟唔跟埋去？如果係我可能會喺當地開茶餐廳，將呢個香港文化延伸出去，整個小舞台，大家邊飲港式奶茶邊聽我唱歌。」

Hair: Billy @The Attic

Wardrobe : Ode by Open Dialogue