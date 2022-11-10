【是日通勝】

農曆十月十七

壬寅年 辛亥月 丁卯日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、晚上9時至11時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：祭祀、會友、出行

忌：理髮、穿井、開渠

幸運方向：坐南向北

幸運數字：13、25、35、36

幸運顏色：紫、紅

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：健康無大礙，但要注意節食收身易弄巧成拙。

金牛座：財運最好，身處順境要懂得知足常樂的道理。

雙子座：笑多一點有助改善運勢，對身心健康均有利。

巨蟹座：愛情運上升，有心儀對象者勿錯過表白良機。

獅子座：飲食要節制，不宜大魚大肉，提防病從口入。

處女座：整體運勢勝人一籌，身心狀態佳，生活無憂。

天秤座：運勢不過不失，保持一顆善心可帶來好運。

天蠍座：遇上麻煩不用怕，只要有足夠耐性就能應付。

人馬座：謹慎行事沒有錯，但有機會被人看成自私精。

山羊座：得幸運之神庇蔭，惟人紅是非多，提防小人。

水瓶座：感情關係需用心經營，別以忙碌為卸責藉口。

雙魚座：逞強性格易惹麻煩，面對公事最好量力而為。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）虎 人緣旺

（跌）雞 多是非

鼠：花錢要量入為出，沒必要打腫臉充胖子。

牛：易說錯話，得罪人也不自知，人緣急跌。

虎：待人友善，能跟不同人搭訕，話題不絕。

兔：上進心強，願意花時間進修，易獲賞識。

龍：諸事不順，心情煩躁，破財風險相當高。

蛇：辦法總比困難多，遇到麻煩勿鑽牛角尖。

馬：出門前悉心打扮，可令異性緣旺上加旺。

羊：財運上升，審慎投資，容易有意外收入。

猴：工作順利，還會有出差機會，好好準備。

雞：是日沖煞，是非纏身，愛出風頭惹人厭。

狗：桃花旺，抽空約會另一半，感情可升溫。

豬：口齒伶俐，腦筋轉數快，面試見工有利。

【暢所欲玄】（風水及環境學顧問CalCal師傅）

年尾應該幾時還神？

很多有宗教信仰的朋友，每年年頭都會到廟宇作福，祈求新一年事事順利，財運亨通，但說到還神，卻不知道幾時才是Deadline。

假如以中國曆法計算，善信在每年冬至之前，便應該前往廟宇，答謝神明在過往一年的照料；若以西曆計算，還神儀式應該在12月22日之前辦妥。

很多人有個奇怪想法，就是明知自己於年尾會因公事繁忙而無法前往廟宇酬謝神恩，仍不願意提前前往，理由是太早還，可能蝕底了！也有些人選擇遲一點才去還神，甚有些人索性不還並在新一年再求過。

其實從人事關係層面，有借有還才是上等人啊！舉例：年頭向老闆拜年，希望對方能夠多多關照，來到年尾，無論當年有沒有升職加人工，都應該向向他道謝，這是一種做人處事的學問。試想想，假如你早於11月份向老闆說感謝，難道12月份老闆便有可能不發工資給你嗎？

假如真的忘記在冬至之前還神，又應該怎辦？馬上前往廟宇道謝便可以！做人有禮，處事圓滑，不就是基本的處世之道嗎？