AGA安仔擸冠軍歌照冇面畀　《叱咤》記招環球歌手No Show

環球唱片公司就歌曲上榜及獎項問題，屢傳跟《叱咤》鬧不和，隨着旗下歌手AGA及許志安今年均有冠軍歌，關係似乎又重修舊好。不過，有傳環球全數歌手將缺席今日舉行的《叱咤頒獎禮》記者會，惹來環球作「無聲抗議」之嫌。

《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會今午（10日）於昂坪市集舉行，半百歌手包括人氣男團MIRROR其中9位成員等會出席力撐，其他唱片公司如華納、SONY等亦會派歌手出席，可是昨日卻傳出環球以工作為由，指旗下歌手不會現身，似乎與電台的關係依然緊張。

盛傳環球跟叱咤的關係早已大不如前，前者曾表示沒有「杯葛」的意思，只是有感電台近兩年「不太喜歡」公司旗下歌手的作品。而去年歌手AGA（江海迦）盛裝出席頒獎禮，結果坐足全晚冷板兼食白果。雖然今年AGA的《Tomorrow》成為五台冠軍歌，而於「安心事件」後決心「重新出發」的安仔，其加盟環球首支作品《人與人之間》亦奪得冠軍歌，看似環球與電台關係現「曙光」之際，可惜原來只是曇花一現。

頒獎禮繼續「零代表」

據知AGA現身在外地，而今年9月約滿環球的Gin Lee在合約期內推出過兩首歌，奈何上不到排行榜，連《叱咤》入場票都沒有，已飛返家鄉馬來西亞的她，早已表示明年才會返港。至於安仔雖獲《叱咤》支持，但已表態無意爭獎。

環球其他新進歌手方面，包括去年奪男歌手生力軍銅獎的曾比特，分別奪生力軍組合金、銅獎的石山街及P1X3L，以及女歌手陳葦璇、Kerryta等都有派台歌，奈何成績未如理想，連爭獎資格都冇，所以不出席記者會也無可厚非，更有指明年元旦日的頒獎禮，環球也考慮不安排歌手出席，疑作為「無聲抗議」。