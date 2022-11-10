娛圈單打︱前妻有鋪便溺癮　尊尼回頭百年身

「識你嗰陣柔情似水，娶你之後嚇到不舉」，可能正是荷里活型男尊尼特普的心聲。纏訟數年，尊尼特普今年終於獲得終極勝訴，由「家暴男」平反為「被家暴男」，前妻安芭赫德誹謗罪成，需向尊尼賠償1,500萬美元。安芭自與世界首富兼觀音兵馬斯克分手後窮到燶，惟有帶着疑同馬斯克所出的女兒到西班牙避債，詎料癲喪性格不改，竟被踢爆當街大便，嚇到網民O嘴！

有網紅爆料，指安芭搬入西班牙一個富戶區後，夜夜笙歌又不顧女兒，搞到神憎鬼厭。其朋友某日更驚見街上有一坨人形糞便，翻查閉路電視影片，駭然發現安芭前一晚與友人飲到醉醺醺，竟拉下褲子就地解決！

爆料一出，網民對尊尼更加同情，皆因整場世紀官司之中，最爆就是尊尼指控安芭在床上大便！安芭當時矢口否認，更推諉於家中小狗，如今小狗同樣獲得平反，網民對安芭更加鄙視，真係想翻身都難。

想當年，尊尼蒙上「家暴男」不白之冤，連《魔盜王》積克船長一角也失掉，兜踎了幾年，一度傳出財困。如今風水輪流轉，安芭的成名作《水行俠》第二集，據聞已將她飛出劇組。當然，尊尼之所以輕易被屈，全拜荷里活「Me Too 瘋潮」所賜，可見左膠害人，影響一生！

說到底，娶妻求淑婦，男人最忌娶錯「喪妻」，這陷阱偏偏尊尼遇上。雖云現在雨過天青，但回頭已是百年身，由型男跌落神壇，要追回落後的事業真是談何容易。反觀曾經吸毒酗酒的羅拔唐尼，正正因為娶了製片人賢內助，不僅生活重回正軌，《鐵甲奇俠》更助其事業大翻身。