東方日報C1：蔚雨芯醫美診所爆糾紛　撲返港平亂

矢志擴大美容事業版圖的「魔鬼胸」蔚雨芯，開設醫學美容診所不足半年，竟捲入財務糾紛！本報收到讀者爆料，指該診所牽涉財務糾紛，有人已報警求助。據知有人趁蔚雨芯離港，疑欲另起爐灶， 本在美國進修的她即提前返港「坐鎮」！昨日她回覆時未有透露來龍去脈，僅透過律師發聲明以正視聽。

從事美容產品及健康食品生意逾4年的女神蔚雨芯，今年7月開設醫學美容診所，擴大事業版圖，當時她表示投放資金達7位數字，笑說：「我拎咗一半嫁妝出嚟，希望可以盡快回本，明年可以開分店。」升呢企業家的她，與另一股東樂宜成為診所生招牌，不時網晒性感相吸Like兼宣傳。

同時醉心演藝事業的她，9月底孖好友陳靜到美國進修，趁機自資灌錄第一首自家創作的國語歌，期間她不時在網上分享生活日常，惟前日突然發文表示已返港，並在診所打卡。曾揚言遊學3個月的她，美國之旅最終如此短促，原來背後牽涉其診所。

情緒受困 放棄遊學

本報收到讀者爆料，指診所發生財務糾紛，更言之鑿鑿稱有人已報警求助，證據確鑿。該診所的股東共有3人，分別是蔚雨芯、其同學及樂宜，據知在蔚雨芯赴美進修期間，有人搞小動作，疑想另起爐灶，蔚雨芯得悉後，憂心籌備經年的心血隨時白費，情緒大受困擾，眼見公司被搞到「立立亂」，迫於無奈忍痛放棄餘下課程，提前返港處理。

昨日本報致電蔚雨芯查詢，對於以上爆料及傳聞，以及是否為處理公司事務而提早返港等，她只說：「一切已交由律師處理，唔方便回應。」然而因網上開始出現財務糾紛傳聞的貼文，她透過律師發聲明，指社交媒體貼文的失實內容，蔚雨芯已交由律師事務所處理，不會作出任何回應：「本行客戶再三就着近日之失實報道及陳述作出嚴正聲明及澄清，以正視聽。」而樂宜至截稿前未有回覆。

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