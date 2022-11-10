方紹聰反串學生妹　靠粗腿搶Fo

方紹聰（奶仔）早前拍攝防騙廣告，於廣告中，穿上水手裝校服反串女學生「牛奶妹」的他，濃妝艷抹再加一雙粗腿，造型相當「頂癮」！他接受東網訪時，直言對於今次接拍廣告，相當開心：「因為喺地鐵、巴士都會見到呢個廣告，拍嘅時候，又試到新嘅造型，着高跟鞋、校服，扮到好靚咁，希望大家都仲認得我啦，如果唔係就浪費咗喇。」

今次拍攝之廣告，由他、何廣沛以及郭子豪開設之食腦製作公司製作，前期、後期都跟到足，奶仔亦絕無「公器私用」，選演員方面，他是跟其他應徵者一樣，將資料給予廣告客戶去選擇，最終成功獲選。

做演員，觀眾支持最重要，奶仔日前搭的士，便遇上一位非常熱情的Taxi司機，當發現乘客是奶仔時，表現十分興奮，大數近日看過奶仔甚麼演出，十足粉絲一樣，對於獲該的士司機熱情款待，奶仔笑言：「當然都係好開心，做嘢有人支持，佢仲有睇《全城一叮》我同關嘉敏嘅演出，同埋我見佢講嘢都少少急促，都有叫佢冷靜啲；雖然只係短短15分鐘車程，但我哋都交流咗好多嘢，其實做演員，我最喜歡係可以同觀眾互相溝通，而唔係保持距離，可以貼地交流先係最正。」