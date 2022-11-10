AK麻利分開入場撐　On仔惜肉如金只晒麒麟臂

組合C AllStar成員陳健安（On仔）夥拍獨立樂隊The Hertz假旺角麥花臣場舉行一連兩場演唱會，昨晚（9日）尾場，當中傳出「姨姪戀」的Anson Kong@MIRROR與麻利同場力撐好友，不過就避嫌分開入場及與各自好友入座。台上On仔唱得興起脫外套，騷出麒麟臂，他與The Hertz主音Herman兩個大男人做大心心派粉絲，唱《上車咒》時2人走落台，On仔還跑上山頂區親近樂迷，令全場起哄。

曾經歷情緒低谷的On仔，台上發表感言：「細個老師成日喺父母面前讚我好乖，因為我成日笑，我會畀開心一面人哋睇，但慢慢發覺唔識將負能量釋放。」直至有次做冥想後爆喊，自此每次想釋放負能量他便寫歌，化負能量為旋律，他感謝上天和父母賦予這個能力給他，在最低潮時他就寫了《告別的藝術》。

頭場時On仔為The Hertz成員做美甲，他們笑言On仔是「被音樂耽誤的美甲師。」On仔就更正：「我係被音樂和足球耽誤的美甲師」才對。完騷後現場觀眾熱情未減，不停叫Encore，久久不肯離開。

騷後，On仔表現興奮，笑言首場「血月」觀眾能量較低，第二場自己比較落力，自評首場90分，第二場有95分放到盡，提到rundown無縫，可謂chur到盡，他稱與The Hertz不約而同選中唱盧凱彤的《囂張》，足証大家好夾。

對於On仔今次只除外套，似保留腹肌實力為下月C AllStar開騷，Herman則玩食字說：「On仔成日有覆我『肌』，我見過你唔知啫！」On仔稱希望大家集中他們的音樂，除衫隨緣，無期待才有驚喜，他透露希望能與不同人crossover，互相支持，世界便會變得更加美好。他們又感謝兩邊的歌迷會，特別炮製的應援和打卡點，感覺窩心。On仔並即場認Herman是「細佬」，他說：「有天份嘅人好多，但善良唔多，大家可以將正能量傳開去，慶幸遇到都是善良嘅人。」