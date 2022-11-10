黃嘉雯高呼唔係小三　林敏驄隨時犧牲着T-back

無綫劇《下流上車族》進入結局周，一眾演員包括林敏驄、江美儀、黃嘉雯、羅毓儀、丁子朗及朱凱婷等，昨晚（9日）齊集慶祝該劇該劇跨平台直播收視最高達27.3點的佳績，眾人於台上舉杯祝酒，幕後人員則笑言能有如此佳績，全靠林敏驄不殺之恩，然後台前幕後更即場向阿驄鞠躬，又有人起哄指若收視衝破30點，阿驄便要着T-back唱主題曲，阿聰即拉埋合唱的文凱婷落水，殊不知對方卻一口答應，十分搞笑。

台下訪問時問到阿驄是否真的會找數？他即反口説：「黐線！裸跑嗰個都未找數。」劇集即將迎來結局，他指觀眾也感到不捨說「睇一集少一集」，而且男女觀眾有不同感覺：「男嘅就讚校長（黃嘉雯）正，話唔係唔上嘛？女觀眾就話唔好亂嚟，戥美儀心痛，其實我只係思想出軌啫。」二人對大結局能衝破30點收視有信心，問到會否添食拍第2輯？阿聰説：「見好就收啦，依家個個都紅晒，連隻狗都紅埋，個個都獨當一面，唔好阻住佢哋出去發圍啦。」問到美儀若再與阿驄合作會否吃不消？她笑言：「人要進步嘅，佢今次都算係咁冇乜扭計。（會唔會要求加價？）我會同劇組講，收多份保母費，哈哈。」問到若開拍會否要求與小鮮肉做拍檔？她笑言若開拍會要求一開始便死老公，更指不如找回黑仔（姜皓文）來拍。

至於飾演校長的黃嘉雯在劇中獻出泳裝的第一次，她笑言參選港姐時已穿過泳裝，所以並不介意。談到劇中當「小三」介入林敏驄和江美儀的婚姻，會否擔心被觀眾罵？她説：「我又唔係搶、唔係勾引佢。（係咪你螢幕初吻？）其實係爭啲啲先掂到嘅，同埋之前拍劇已經錫過，所以唔係螢幕初吻。」她透露最近忙於跟蘇民鋒在節目學風水，且每集都要考試，笑言將來可用蘇師傅徒弟之名幫人睇風水。她直言希望未來能主持和演戲雙線發展，亦想參與綜藝節目，還自薦成為真人騷《CP訓練營》的參賽者：「因為節目好多靚仔，其實李爾晨（Kyle）是我中學師兄。」她自爆看中「酒粒男」馮建晞（Argus），笑言未知對方會否接受大過他的姐姐，自己則不介意姐弟戀。