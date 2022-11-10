張頴康同太太麥雅緻慶祝結婚10周年　晒甜蜜合照

無綫藝人張頴康佳作多多，之前在劇集《痞子殿下》的搞笑演出更成網民熱話，藝人林盛斌日前更點名，希望張頴康和他能一起入圍角逐台慶頒獎禮最佳男配角。幕前戲功不俗的張頴康，私下對太太麥雅緻更是冧功盡出，昨日（9日）網晒甜蜜合照，分享慶祝結婚10周年的感受，其感性及真摯的撰文感動不少網民，紛紛讚他是絕世好老公。

難得享受二人世界去慶祝的張頴康，網晒親親麥雅緻和共享浪漫晚餐的照片，他說難得放下小朋友，兩夫婦可以去拍拖：「先去行吓街，玩吓遊戲機，再夾公仔！好有當時未做父母之前嘅感覺！」他續說去指定酒店吃晚飯，原來背後有個故事：「其實當年我老婆好想佢人生嘅婚禮喺呢間酒店舉行，但係我當年實在環境唔好，根本負擔唔起喺呢度擺酒！而我老婆冇介意過，要陪我喺一個負擔得起嘅地方舉行婚禮，仲將我哋嘅婚禮搞得好溫馨，好感動，好有意思添！所以，一個咁好嘅女仔，我點可以放過？」

張頴康說踏入「錫婚」，不單代表他成為人夫已10年，更感謝麥雅緻陪他渡過高山低谷：「老婆，呢10年你走唔出我嘅魔掌，以後嘅日子，你都唔好妄想有機會喇！辛苦晒你照顧3個小朋友之餘，仲要成日照顧我嘅情緒！我愛你！餘生......請繼續指教！」