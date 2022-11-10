林俊賢斥林鈺洧講大話　Jasmine曾迫阿女叫自己做家姐

應屆港姐冠軍林鈺洧（Denice）父親林俊賢因同前妻Jasmine隨空罵戰，引發當年暴力相向嘅控訴，更爆出林俊賢迫Denice驗DNA及未曾撫養女兒等，及後林俊賢直指當年同15歲嘅Denice相認後有月月畀錢照顧阿女，如今被愛女反口，佢感傷害、被污衊、中傷及背叛，大鬧阿女係講大話，引發羅生門。

估唔到3人家事愈鬧愈大，林俊賢另一前妻Winnie就明撐林俊賢，出面公開Jasmine黑材料，指對方除改名掩飾身份，更怒斥女方為方便帶男人返歸而另租地方，安排13歲嘅Denice同業主share Apartment生活！Winnie指婚書上Jasmine嘅名係叫Wendy，早前被公開嘅婚紙疑被人「做咗手腳」改成Jasmine，而當初認番Denice時，佢叫Denice Moore，唔係Denice Lam，更指Denice曾爆阿媽改多一個名，因為想有第二春要遮掩好多嘢，亦曾着Denice喺人前叫Jasmine做家姐。有消息指因為改名問題，林俊賢一直搵唔番Denice及負起爸爸責任，至於Winnie嘅爆料，林俊賢表示只係想講番事實，以正視聽，Winnie所講嘅就等於佢講。