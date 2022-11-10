草間彌生展覽落戶M+　南瓜列車同步登場

相信大家對日本當代藝術家草間彌生布滿波點的黃色大南瓜並不陌生，以前大家去日本瀨戶內海直島旅行時必朝拜的「黃色南瓜」，早前被颱風吹走，最近又原地復活。這次波點女王的南瓜更翻山越嶺到達香港，她也順勢帶來多款新作，與特別為大家所設計的無限波點打卡空間。今日就為大家率先揭曉，草間彌生除日本以外亞洲地區最大型回顧展，與展覽中不能錯過的藝術品！

6大主題展覽

今次展覽落戶M+，超過200件藝術品由今個星期六（12日）開始開放給公眾參觀。展覽主題為「草間彌生:一九四五年至今」，以藝術家的創作時序為展覽的方向，能令大家更全面去了解這位波點女王逾70年的創作歷程。期間展出草間彌生創作生涯中，由最早期到最近期的作品，審視她在日本、美國和歐洲等地所發展的藝術創作。

展覽的6個主題分別是：無限、積累、全面連結、生物宇宙、死亡及生命的力量，主題展品涵蓋多種媒介，包括繪畫、裝置、雕塑、 素描、拼貼、流動影像和檔案資料。而今次亮相新作包括《南瓜》、《神經的死亡》和鏡房，《圓點執念一一渴望天堂的愛》，讓大家一次過足藝術癮！

搭「南瓜列車」打卡

至於在草間彌生創作生涯中非常重要的南瓜元素，其實是源自於她小時候的想像以及對大自然的喜愛。因此為配合展覽主題，M+與港鐵公司合作，以草間彌生為是次展覽而最新創作的大型雕塑《南瓜》（2022）為靈感，把兩個南瓜黃底黑色波點的圖案帶進屯馬線列車車廂之。列車將於即日起至12月27日期間行駛。另外，大家更可掃描車廂內的二維碼聆聽今次策展人和藝術家王菀之的語音導賞，亦可在車上閱讀草間彌生的名言。大家不妨搭上這趟南瓜「車」，好好感受一下草間彌生的童趣。