兒童遊樂場都拎獎？　帶你玩盡3大人氣放電場

小朋友學習不一定要「死讀書」，其實從玩樂中一樣可以吸收知識，今次推介的多個親子場，既可「放電」又能從中學習，其中一個甚至在新加坡獲獎呢，想知靠甚麼得獎，立即去片話你知！

曾獲「2021年度新加坡旅遊局最佳景點體驗獎」的Kiztopia兒童室內遊樂場，早前於沙田新城市廣場開設海外旗艦店，遊樂場不僅擁有12,000呎特大空間，好玩之處是有多達15個遊樂體驗區域，設置了8條、最高達4米高的巨型滑梯攀爬區，更有多個障礙遊戲如流星錘、繩索橋等；而原創卡通角色職業體驗區，讓小朋友扮演不同職業，更有逾600呎彈跳城堡放電等，集玩樂、學習、親子遊樂於一身。

除了「過江龍」Kiztopia，另一親子場太古城中心冰上皇宮，適逢40周年誌慶，現正舉辦8大「Skatecation」親子活動，不僅能與小朋友玩溜冰，還有冰壺入門體驗，全程有專人指導，考驗小朋友的體力、腦力和觀察力，而臨近聖誕節更會有「XMAS冰上匯演」，邀請多個國際知名溜冰好手表演，如Craig Thomas Heath、馬曉晴等。想玩靜態活動，場地都有手作工作坊，包括DIY水泥杯墊、霓虹燈牌、3D花擴香石等，要動要靜由你話事。

前文提到的兩個場地都是屬於室內場，而早前重新開幕的荃灣廣場PLAY GARDEN空中樂園，則建於戶外，場地有30,000呎大，有足夠空間讓小朋友活動。當中包括有9項彩虹主題多元化休閒及玩樂設施、三大遊樂、休憩及打卡區全方位體驗，當中必玩8米高彩虹晴空塔、7條不同高度滑梯、訓練平衡力的雲上鞦韆、訓練手腳協調的雲上山丘等，重點是免費入場，又適合小朋友放電。