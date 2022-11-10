來到冬天，略為下降的溫度很容易令人感受疲憊，在昏昏欲睡情況下，很想來點甜食補充能量，各大品牌趁冬日推出新款口味，除選用時令食材，更有搶眼色調，令大家在這個沉悶的冬日，都能挑起食欲。

心動玫瑰

對女士來講，在特別節日收到一束紅玫瑰，絕對感動。不過鮮花保鮮期太短，大家有無諗過將玫瑰食落肚？網上蛋糕店Amaze Palor推出的Rose Petal Cake一直是網絡人氣之選，斯里蘭卡玫瑰紅茶海綿蛋糕配有機玫瑰水芝士鮮忌廉、法式檸檬醬和新鮮士多啤梨，最特別是蛋糕表面鋪滿新鮮的玫瑰花瓣，打開盒子已聞到陣陣花香，每一口蛋糕都有淡淡玫瑰花味，相信收到蛋糕的你，必然印象深刻。

香甜紫薯栗子

來到秋冬，經常看到街邊的炒栗子和煨番薯，熱辣辣吃滋味和暖。LIFETASTIC 以此作靈感，推出季節限定的紫薯栗子蛋糕，夾層是朱古力海綿蛋糕、雲呢拿忌廉和法國栗子蓉忌廉，表面是軟綿的紫薯蓉忌廉，配以原粒糖漬栗子和銀箔，紫番薯和栗子的甜味層層交錯，令人充分感受到冬日美味。

茶餐廳名物

本地茶餐廳的紅豆冰、凍檸茶等名物，大家耳熟能詳。美心西餅近日推出港式情懷系列第二部曲，就以此作靈感推出3款蛋糕，紅豆冰蛋糕頂層有牛奶慕絲、啫喱和紅豆，蛋糕內有紅豆醬和紅豆慕絲。凍檸茶蛋糕以伯爵茶口味作主調，配檸檬醬和茶味忌廉，表面有冰狀檸檬茶啫喱和檸檬片作裝飾，造型攪鬼。至於奶醬格仔餅蛋糕，原味蛋糕配煉奶慕絲，表面是雲呢拿慕絲和粗粒花生醬，吃的時候，記得拌勻花生醬，感覺更逼真。

意大利甜點變奏

意大利傳統甜點提拉米蘇，近年有不少變奏版本，最近一員是Lady M剛推出提拉米蘇千層蛋糕，法國朱古力加意大利Mascarpone Cheese，中間咖啡海綿蛋糕夾心加入榛果甜酒，表面再加一層可可粉，層次豐富。品牌同時於11月14日推出聖誕限定的紅絲絨蛋糕，每層蛋糕抹鮮忌廉和忌廉芝士，伴以糖珠和糖霜作裝飾，很有冬日雪地的感覺。