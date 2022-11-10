多年前打工，遇到一位女下屬，經常一眶眼淚呻身邊所有人︰「小女兒撒謊。」「大兒子推卸責任。」「前夫好懶。」

起初，我抱着包容體諒，還抱着Good Faith式的思維定下假設——她是誠實的，不會用謊言去換取利益︰因為，她呻小女兒撒謊，代表她反對撒謊；她討厭人推卸責任和懶散，我也假設她有責任心和勤力。

沒多久我便知道，我對人性太有信心。

有同事向我投訴︰「你不在的時候，她例必遲到早退。上班後先用一小時吃早餐，然後在樓下講電話，不到十一點不工作，我們都看不過眼。」

向其他同事查證，口供一致，但我總不能因而作出警告，於是，我友善提醒她，但換來的，是激動的眼淚︰「他們冤枉我！我沒有做過！來跟我對質啊！」「為何所有人都要這樣對我？小女兒撒謊、大兒子……」

誓神劈願至此，公司又不是鬧劇場，我作為上司只能暫時安撫︰「好了，只要你用心工作，我會知道的。」

一星期後，我故意跟她說︰「明天出外見客，整天不回公司。」翌日，準時十點，我站在公司樓下遠處，沒多久便見到她在講電話，我立即回辦公室等。

一小時後，她回來。

「講完電話了？」我問。

她即時擠出眼淚︰「我媽生病了……」

在人情和公事之間，我必須拿到平衡點，於是我半教訓地說︰「你說沒有做過，但事實你做了。用工作時間處理私人事，這對其他同事不公平。」

可是，她竟然鬧起脾氣來︰「你說！我有哪天不努力工作？你這樣對我？」

我沒有回話。

「既然我幫不到你，我不做了！」大家都看得出，她是想我挽留。

可是，我不欣賞嚴人寬己的人。她呻女兒撒謊，自己同樣會撒謊，會用謊言和別人的同情心去換取利益者，留不得。於是，我回答︰「也好，這樣你便有很多私人時間處理私事了。」

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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