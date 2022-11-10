【營事檔案】關東煮　暖身小吃

關東煮是不少人到日本便利店必食的美食名單，不但美味又暖身，冬天在日本真是不可缺少！不過，現在身處家中也可以輕鬆復刻出關東煮，令大家回味日本旅遊的時光。

關東煮的基本食材多為白蘿蔔、蒟蒻塊、魚糕、熟雞蛋等，根據不同地區，關東煮內使用的食材也會有所不同，例如關西地區更會加入牛筋串等。

白蘿蔔 有酵素助消化

作為靈魂人物的白蘿蔔，日本人稱為大根。白蘿蔔除了可以燉煮以外，更可以炒着吃或生食，煮法多變。白蘿蔔是家中常見的食材，不但含有豐富維他命C及食物纖維，當中更有一種酵素能協助身體消化。白蘿蔔含有澱粉酶，是一種能分解澱粉的酵素，可促進澱粉消化及吸收，有助腸胃消化。

魚糕 低脂但高鈉

魚糕又稱甜不辣、黑輪、魚板等，在不同地方有不同的名稱，但都同指將魚肉搞碎，調味加工後製成不同形狀的丸類。由於魚糕主要由魚漿、澱粉、糖鹽等調味製成，脂肪含量偏低，是一個方便快捷的低脂蛋白質來源。然而要留意的是，加工肉類一般鈉質較高，長期及大量食用有機會攝入過量鈉質，增加患高血壓等風險。

【關東煮】

材料：

白蘿蔔 半根

蒟蒻 1磚

蓮藕 半個

雞蛋 2隻

魚糕 6塊

調味料：

柴魚片 20克

日式醬油 6湯匙

味醂 4湯匙

沙糖 3湯匙

做法：

1.調味料混合加入水成湯底 。

2.白蘿蔔去皮切塊，先用水煮1小時直至軟身。

3.蒟蒻切塊、雞蛋烚熟去殼、蓮藕切件備用。

4.將白蘿蔔、蒟蒻、雞蛋及蓮藕放入湯底中以中火煮30分鐘至入味，完成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。