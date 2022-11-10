黃嘉雯遇控制欲強男友　郭柏妍視丁子朗為好前輩

無綫熱播劇《下流上車族》昨晚（9日）播出的一集，是飾演日語學校校長Peggy的黃嘉雯，被控制狂男友誤會她與「志明」林敏驄有染，黃嘉雯決心分手並向林敏驄訴苦，喝醉後更向男方送吻。黃嘉雯受訪時，稱是憑自身經歷代入角色：「現實中都遇過控制欲好強嘅男友，佢成日要我報告行蹤，又會不停打電話Check住，最誇張係我喺屋企佢都唔信我，要Video Call證明我做緊乜嘢。」她續說拍醉酒戲時，林敏驄帶酒助她入戲。另外，撞到正誤會林敏驄出軌而爆喊的「蔓蔓」羅毓儀，被網民大讚童顏兼有演技，又指她喊得淒涼令人心碎。

至於和「高榮」丁子朗（丁丁）感情升溫的的「芊芊」郭柏妍，決定閃婚抽居屋望上車，並找羅毓儀及「毓霞」鮑起靜做見證人玩秘婚，但鮑起靜暗中通知林敏驄及江美儀，林敏驄趕到現場，一邊哽咽一邊指摘：「最少通知我哋一聲吖，話畀我聽好難咩？你由細到大，我最驚有呢一日（結婚），點知就係今日！」但當知道他們是為了抽居屋才秘婚，林敏驄十分傷心：「同你阿媽有咩分別，我對你好失望，唔好再叫我Daddy！」令郭柏妍喊住不停道歉。

郭柏妍稱這場戲是其中喊得最厲害的場口：「當時大家都相處咗兩個幾月，同驄哥有咗父女情，拍嘅時候回憶番同佢嘅畫面，加上佢喺劇入面第1次咁大聲鬧我，令我感到好內疚，嗰刻忍唔住係咁喊，佢真係好帶到我入戲。」對於網友讚她與丁丁CP感十足，她笑說：「今次係首次同丁丁演情侶，感覺好新鮮，丁丁係一個好好嘅前輩，加上我哋年紀差唔多，佢知道我會遇到啲咩問題，畀咗好多意見我。」她更指在劇中不時要踩滑板送外賣，本身識踩滑板的丁丁也有教路。