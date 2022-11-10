CP訓練營︱賴慰玲重提蔡浩洋爆喊事件　精彩似睇戲

昨晚（9日）播出的J2（82台）節目《CP訓練營》爆出高潮位，令網民熱議！「年輕版林家棟」蔡浩洋（Yeung）與「氣質文青」洪靄茵（Eileen）經第1輪配對後產生火花，不過揚言對Eileen一見鍾情的「大眼車銀優」馮建晞（Argus），全程爭取與Eileen組合機會並趁機表達愛意，令Eileen進退兩難，最終決定選擇Argus並獻出「幕前初吻」。

沒被選中的Yeung竟當場爆喊，不知所措的Eileen即逃離現場，由於場面失控，製作組致電導師賴慰玲求救，賴慰玲要折返「營救」多顆受傷的心，包括因為配對問題，一直乏男生問津的2019年亞洲小姐季軍得主范莎莎（Zaza），初時她強裝沒事，但未幾淚如泉湧。

三角戀主角Yeung、Argus及Eileen昨晚與「偽Bad Boy」黃潤祺（Jaxson）及賴慰玲於網上直播，賴慰玲重提Yeung爆喊事件時笑指覺得「很精彩」：「嗰日好似睇戲咁，其實我原本已經返咗屋企，本身只係想睇吓你哋分組分成點，點知統籌打畀我話好精彩，佢一話Yeung喊，我就已經Wow咗出嚟，統籌話大家喺現場都追住Yeung拍，仲問我會唔會想返去，我就即刻揸車衝番去，我覺得嗰刻最需要關心嘅係Zaza。」Yeung強調爆喊非「劇情需要」，又指自己一度失控咆哮：「其實製作組都有嚇親。」