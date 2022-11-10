Anson Lo粉絲花15萬積分換拉闊飛　突患急病轉售幫補手術費

人氣男團MIRROR的9位成員包括姜濤、Anson Lo、Ian、Jer、Jeremy、Lokman、Frankie、Stanley和Alton，今日齊齊現身《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會，是MIRROR演唱會事故後，Anson Loo（盧瀚霆）首度現身，引來大批粉絲穿上粉紅色T恤來支持「神徒」作應援。惟昨日（9日）有一名神徒透過社峧平台發文，聲稱用了儲起多年的十五萬積分，來換取一張拉闊音樂會的門票，終於可以到場一睹偶真人風采，誰知，距離拉闊音樂會不足數日，卻患上急病須入院動做手術，醫生更吩咐在未來數月不得落床。更甚的是，該粉絲發現保險費不包是次住院費用，所費不菲。

面對急病該名神徒直言心情「難以形容」，無奈轉讓手上的演唱會入場卷，並籍此幫補龐大的醫療費用，但該粉絲表現樂觀，表示：「我在醫院的日子暫時沒辦法上班還忽然要長時間臥床，即時令我想起呀Mo情況，他無放棄努力接受治療，所以我更加要同自己講要撐住呀！」、「我現在日日都同自己講要堅強啲，唔好喊，我要努力康復，我仲有家人，親朋戚友，撈撈，神徒們的支持，我要撐住呀！」他指希望今次門票，能夠轉讓給真心喜愛Anson Lo的粉絲。不少粉絲看到發文後，留言送上祝福，令該名神徒感動留言：「真係有神徒願意花時間message我同我傾吓偈（她說不是買票但想同我傾），張門票最後就算賣唔到出去都唔緊要，有大家嘅祝福我已經覺得好多正能量俾我同支持我！」