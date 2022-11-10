天木純 二次元I奶BODY

雖然人類總係重複犯錯，但係亦會不斷進步，以日本寫真界為例，唔少女優為咗提升人氣、留住粉絲，都會好努力咁改進自己，包括執靚個樣、操弗身材等等，正如今期「世界Cup」主角天木純，就係嗰種不斷進步嘅女優，真係好值得讚賞！

勁弗勁大波

所謂「創業難守業更難」，好多日本寫真女優千辛萬苦咁谷起人氣，偏偏後勁不繼，箇中原因未必同星運有關，反而好有可能係因為佢哋冇努力保持狀態。至於今年26歲嘅天木純，就冇呢方面嘅煩惱，事關佢出道之後冇因為人氣勁咗而偷懶，仲好努力咁令個樣進化，又會Keep住做運動，令體態變得結實一啲，所以心口對I奶顯得愈嚟愈激凸，甚至去到驚人程度，難怪被人稱為「驚異之二次元Body」！

震波焗桑拿

天木純喺2012年獲得藝能事務所簽約為藝人，後來成為地下美女團體「仮面女子」嘅成員！呢隊組合有唔少身材一流嘅靚女成員投身寫真界，純妹亦唔例外，更加係發展得最成功嘅一位。除咗喺寫真界大紅大紫，純妹亦成功登陸影視界，為唔同電視節目做嘉賓，更擔任過電影女主角。另外，近年純妹做埋網紅，拍片內容包羅萬有，而擁有桑拿水療健康顧問同熱波師專業資格嘅佢，仲會透過影片嚟做宣傳，喺示範焗桑拿嗰陣，對I奶係咁震，真係好吸睛呀！