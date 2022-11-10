陳雅麗「姣X街招」旺角鬧市從天而降　有人扮單身跟老細去飯局

曾到內地發展的陳雅麗（Allie），早前返港拍攝亞洲心動娛樂（AMM）網劇《逐流時代》而令人認識。不過，早前她疑似捲入桃色糾紛，有網民於討論區出Po，指銅鑼灣鬧市滿地印有「姣婆陳雅麗」之街招，喜歡黐有錢人釣金龜，是小三專業戶，喜歡拆散人家庭，「姣X」一個。雖然她否認事件就此事已經到警署備案，及保留法律追究權利。但事件仍在發酵。

網上再有片段瘋傳，指今日（10日）旺角朗豪坊對出，上天突然有大量單張從天而降散落地上。第一款單張有印有陳雅麗的肖像，並寫上了「姣X」、「小三」等字樣。而另一款單張則印有一名男士的樣貌。兩款單張均附上「娛樂圈花生」為題的短文。

短文指「有人」正是第二款單張上的男子太太，以為對方是上流社會人士才結婚，表示：「佢知道佢老公開始唔掂嘅時候，佢就知道瀨嘢，即刻為未來鋪路，扮單身跟住啲大老細出去飯局同酒局。」文中又指「有人」不時向身邊人呻老公唔掂：「話自己唔好運，又話自己老公係廢柴，名唔比唔到，錢又比唔到，日日就出去溝女，話自己揀錯老公」，又話「有人」成日狗眼看人低，踩低身邊朋友來抬高自己。