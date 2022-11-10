約女食消夜 偷歡有藉口

約朋友食消夜嘅日子返嚟喇！對於有鋪偷食癮嘅男士嚟講，算係一大喜訊，事關有多個半夜出街嘅藉口，實在太爽！一於睇番幾套借食消夜去偷歡嘅四仔，賀一賀佢先！

孖住嚟食

偷食之餘仲要起孖，究竟會爽死定飽死？想知答案，就要睇吓呢套由Slayed推出嘅四仔作品《Fierce #1》。呢間片廠以製作質素高見稱，加埋影片搵嚟Azul Hermosa、Vanna Bardot、Ivy Wolfe等型格又好波嘅脫星演出，更加令人期待。故事講述一班已婚男人約埋一齊去食消夜，當中有人嫌全男班太單調，於是約咗一班靚女出嚟，搞到成班男人未食嘢就流晒口水，於是齊齊喺床上開餐。雖然劇情有啲老土，但勝在脫星夠高質，床上演出又好得，所以得到唔少好評。

靚女飯腳

男人食消夜，點可能冇靚女陪，但點先算係靚女呢？睇咗由Adam & Eve製作嘅《Finger Bangers》，你就會明白何謂「秀色可餐」，事關演出陣容包括Kayla Paige、Ash Hollywood同Shayla LaVeaux，位位都係美國四仔界艷名遠播嘅脫星，加埋佢哋嘅身材前凸後趷，相信冇咩男人可以抵受得住誘惑。值得一提，呢套四仔係零劇情作品，即係上一秒兩個人喺度撐枱腳，下一秒已經開始有肢體碰撞，節奏明快，極盡官能刺激。

相當離地

覺得四仔劇情太離地？有咁嘅諗法只能話你太天真，事關內容唔誇張又點滿足到男士嘅原始本能呢？呢套由21 Sextury Video出品嘅《Lingerie Lounging》就係好例子。故事講述由Sybil A、Angelika Grays、Zlata Shine等靚女飾演嘅寂寞人妻，某一晚因為太悶，決定約啲陌生男人出嚟食消夜，而為咗成功勾引對方上床，着晒大褸加情趣內衣赴約，結果係點？梗係成功如願啦！話時話，喺現實生活中又點會有咁主動嘅女郎送上門，真係四仔先會發生！