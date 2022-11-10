黃嘉雯為林敏驄獻出「第一次」　事前飲酒壯膽增強情緒

黃嘉雯在台慶劇與林敏驄有感情線，劇中更獻出「第一次」給林敏驄，事前飲酒壯膽。她指古靈精怪的阿驄拍攝時不跟劇本、不時爆肚，但對新人來說反而輕鬆，應對不用死記硬背。

前港姐冠軍黃嘉雯（Carmaney）在無綫台慶劇《下流上車族》中與林敏驄皆有各自的感情問題，惺惺相惜，擦出火花，戲中更泳裝上陣，令人眼前一亮。外間覺得阿驄經常搞搞震，冇時正經，令人無所適從，但她卻覺這種特別的相處方式，令新人更輕鬆，她說：「佢唔係好跟劇本，對白好多爆肚，但係反而對我哋新人仲好，唔使死記硬背，好似傾偈咁，佢講詳我哋就接咩，反而咁演戲會自然啲同輕鬆啲。」

劇中她獻出「第一次」喊戲給阿驄，拍攝時更飲酒壯膽，增強情緒，她說：「有場戲講我飲醉酒喺驄哥面前喊，自己都易喊，但係都跟古仔飲咗少少酒去拍，出嘅效果又幾好。」

拍劇經驗尚淺的她今次與一班好戲之人做拍檔，自然獲益良多，她說：「鮑姐同驄哥兩個嘅風格好唔同，鮑姐係每樣嘢都好紮實，做足工課，背熟劇本，最犀利喺前一秒大家仲閒談緊，下一秒佢就入戲，現場睇見佢對眼都好感動，感染力好強。兩種風格都好需要學，鮑姐有感染力、驄哥就自然，喺佢哋身上學到好多，如果淨係一班新人拍，就冇進步得咁快。」