馮允謙被賣甩　過Lonely Xmas

聖誕將至，向來孝順的馮允謙已開始計劃如何歡度，工作再忙亦不忘計劃與回港度假的父母慶祝，殊不知原來家人聖誕期間全不在港，令他大嘆要過Lonely Christmas。

歌手馮允謙（Jay）、黃淑蔓（Feanna）、林德信（Alex）及Robynn（葉中月）今日（10日）齊集將軍澳，為東港城「HOHOHO！Amazing Christory Museum！」開幕典禮擔任嘉賓，與新鴻基地產（銷售及租賃）高級推廣經理陳穎欣小姐一同為典禮進行剪綵儀式。

Jay高興表示父母剛回港：「我聖誕日有表演，想做孝順仔請佢哋食早餐，然後再嚟睇我表演，點知佢哋話22號已經飛走，女友又唔返嚟，以為細佬會陪我，點知佢都要飛去陪另一半。」Feanna則表示會與家人歡度：「同家人齊齊布置，我好鍾意薑餅人，會買佢啲公仔放喺屋企。（自己整？）我煮嘢食唔叻，哈哈。」

至於懷胎5個多月的Robynn坦言要趁BB出世前去旅行：「生完更加冇時間，聖誕會成家人去日本，帶囡囡睇雪。」她指已告知囡囡將會做家姐：「叫佢摸我個肚話BB喺度，但佢又摸吓自己、又摸吓爹哋肚腩，然後話BB喺度，哈哈！」同場的Alex表示鍾意小朋友：「但未有實際計劃，我係好傳統嘅人，結婚生B呢啲一定要。」