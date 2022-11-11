【是日通勝】

農曆十月十八

壬寅年 辛亥月 戊辰日

吉時：上午5時至7時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：捕捉、沐浴、理髮

忌：動土、置業、開市

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：17、28、36、45

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：財運差勁，易誤判形勢，有可能陷入財困。

金牛座：運勢好到極！生活無憂，迎來愉快的一天！

雙子座：錢財乃身外物，勿因金錢損失而垂頭喪氣。

巨蟹座：待人友善，懂得感恩，小人衰神奈你唔何！

獅子座：處理錢銀問題有點糊塗，謀事要步步為營。

處女座：冷戰傷感情，要顧及伴侶感受，多予包容。

天秤座：收入穩定，經濟狀況不錯，生活滿意度提升。

天蠍座：保持樂觀，多展露笑容，愛情運將直線上升。

人馬座：事業運一般，做事要有擔當，卸膊會有麻煩。

山羊座：激動沒好處，保持心境平和，身體更健康！

水瓶座：包容不等於縱容，要讓另一半明白你的底線。

雙魚座：愛情事業兩得意，遇到複雜問題也不用怕。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）蛇 桃花旺

（跌）狗 精神差

鼠：鴻運當頭，工作得心應手，表現受認可。

牛：盡了力便可，過分追求完美會增添壓力。

虎：職場競爭在所難免，做好自己就無問題。

兔：講多錯多！宜少說多做，以免自討苦吃。

龍：與人合作忌一意孤行，不聽意見易闖禍。

蛇：桃花旺，抽空約會另一半，感情可升溫。

馬：身心疲憊，抗壓力下跌，出錯機會大增。

羊：精力充沛，做事認真，工作表現受認可。

猴：神采飛揚，笑容滿面，別人樂意親近你。

雞：運氣超好，腦筋轉數快，做事效率奇高。

狗：是日沖煞，精神狀態差，做事提不起勁。

豬：有偏財運，但牽涉投資問題要量力而為。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

陰陽五行演繹冬大過年

一年之計在於春，一日之計在於晨。千百年來，每個人都是這樣演繹，所以新春（即農曆新年）是中國人民的最大節慶。與此同時，坊間又來一句「冬大過年」，意思指冬至是比新年更大之節日，在玄學上又如何演繹呢？

人人常說陰陽五行，陰陽最簡單的演繹，是相對。男性是陽，女性是陰；堅硬的陽相對柔軟的陰；移動的陽相對靜止的陰。中國二十四節氣中，夏至是太陽上升到北回歸線，陽氣上升到極點，陽極則陰生，太陽自然下降南半球。陰極則陽生，太陽降到南回歸線，自然向北半球上升，這就是冬至陽生。

五行是金木水火土，是陰陽化四象，就是四季，春夏秋冬四季是指木火金水。木者少陽；金者少陰；火者太陽；水者太陰。當春夏秋冬在時間運行之際，春夏交接之時，木火混而為土氣。夏秋交換之火金混而出土氣。秋冬交混而見土氣。冬去春來，交混而成土氣。所以土氣藏於四季之內。

冬至是陰陽的一年交換點，立春是四季五行的一年交換點。五行由四象所出，四象由陰陽出。陰陽先於五行，冬大過年，這是一說。