東方日報C1：MIRROR戰勝心魔　再踏紅館舞台

人氣男團MIRROR自紅館演唱會事故後，首次以組合身份公開露面。「鏡粉」聲勢浩大，MIRROR勇敢踏出第一步，明年再登紅館開騷！而「唱作歌王」林家謙成叱咤男歌手大熱，衝金在望，至於歌王張敬軒最有專業精神，頒獎禮「齋坐」都堅持出席。

MIRROR昨日現身昂坪市集，出席「2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」記者會，但成員Edan、Anson Kong和Tiger因工作缺席。現場逾半百歌手參與，近千「鏡粉」為霸靚位撐偶像通宵紮營，場面墟冚。對於MIRROR有望奪組合金獎，隊長Lokman說：「如果有金會好開心，係成就嘅肯定，但獎項如浮雲，作品先最重要。」

姜濤爆壓力瘡

現場見姜濤「包包面」兼爆壓力瘡，他承認今年作品不多，但對團隊有信心。問到連奪兩年「我最喜愛男歌手」的他可有信心做三連冠？Lokman搶答笑言給機會其他人，姜濤則說：「組合為先，平常心面對。」而Ian個人有兩首冠軍歌，但他坦言沒特別去想：「自己唔爭獎，有獎攞會開心。」有指MIRROR明年再舉行紅館騷，雖然他們表示不知情，但Lokman坦言不會驚，Jer則認為大家享受做騷，Jeremy認為舞台演出很珍貴，至於曾差錯腳跌落台的Frankie表示沒有陰影：「最緊要踏出第一步去試，大家有信心。」

紅館事故後首次受訪的Anson Lo表示時間總要過，要繼續正常生活，並主動提及仍留院的舞蹈員好友李啟言（阿Mo）：「我哋走出陰霾唔係最重要，希望大家關注阿Mo同其他傷者，佢哋緊要過我哋，希望大家用不同方式打氣祈禱。」他坦言好想去探病，但阿Mo家人未準備好，而他每日都會跟進阿Mo的狀況。

林家謙：冇獎唔會唔開心

同場的唱作人林家謙被本報率先爆將以大熱姿態奪叱咤男歌手金獎，他說：「我向來唔會睇獎睇得太重，有獎時唔會太開心，冇獎就唔會唔開心。」他亦被睇好能連任唱作人金獎，他指創作人獎競爭激烈，並視Serrini為勁敵：「佢係我敵人。（點樣打低佢？）我哋私了，我睇好佢全部攞金。」他對今年成績感滿意，之前已Chur到盡，故放了個幾月假歐遊，昨日才正式復工。

頒獎禮贏家的張敬軒忙拍英皇賀歲片《超神經械劫案》，未有出席記者會。今年他只推出《賽勒斯的愛》，擺明對獎項冇寄望。由於他連續兩年元旦舉行演唱會都安排在下午3時開騷，完騷後即趕去「叱咤」攞獎，據聞軒仔今次作同樣安排，即使明知「捧蛋」也堅持出席力撐樂壇，被認為應獲頒專業精神獎。

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