【謝謝你醫生】楊冪被批演戲嘴藐藐　濾鏡過重反現老態

內地女星楊冪已有一年沒有新劇推出，和許凱合演的內地劇《愛的二八定律》本有映期但突然叫停，而她和另一內地小生白宇合演的內地劇《謝謝你醫生》終在上周五（4日）開播。在劇中飾演急症室醫生「肖硯」的她，並非靠一個靚字了得，要背誦複雜的醫學名詞也相當不易，劇組集合多個她要說一連串醫學名詞對白的場面，不少網友大讚她說對白時自然流暢，沒有「背書」的感覺，笑言如RAP一樣流暢，指她肯定下了不少工夫，是女星中的最強大腦，「楊冪醫學台詞說得好溜」成熱搜，閱讀及討論次數衝破5400萬。不過楊冪的演技也有網友批評，指在劇中的她不單濾鏡過重反現老態，更未有戒掉唸對白時撇嘴即嘴藐藐的習慣。

日前楊冪接受訪問大談拍攝感受，她說最大的挑戰是對醫學的了解：「對醫術的一些詮釋，因為現場有專門的醫院的醫生，根據同一個病例，每個醫生都會給不同的意見，然後你就會重新組織，針對於這個病因應該怎麼做。」另外，楊冪和內地小生龔俊合演的古裝劇《狐妖小紅娘月紅篇》剛煞科，劇組已在日前發放預告片，不過大批網民認為楊冪在片中用濾鏡過度，人中和下巴線也消失，未知是否要遮掩眼角的傷口而採用強度濾鏡。