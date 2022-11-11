祛濕寒百病消兩招　逆轉怕冷體質

【特約報道】千寒易除，一濕難去，寒濕是萬病之源。香港冬天陰冷，潮濕多霧，濕氣容易靜悄悄入侵身體，不易排出，形成外濕。加上都市人生活緊張，多應酬、多夜食，容易影響脾胃，阻礙運化，導致消化不良，體濕痰多，形成內濕。內外兩濕，寒濕重則損傷脾臟陽氣，導致疲倦、水腫、胃脹、腸胃虛寒、關節痛、排便稀溏等，百病由生。

「寒從腳底生」。雙腳分布着很多臟腑的反射區，中醫認為，連接人體臟腑的十二條經脈中，有六條與雙腳相關，當中負責排毒和新陳代謝的肝膽經，也是循經雙腳內外側。現代醫學亦認為，人的雙腳有無數神經叢連結到各個臟腑。雙腳是和地面接觸最多的部位，地面散發出的地氣、濕氣、寒氣，會經雙腳入侵這些經脈，令身體受寒受濕。所以要祛寒濕保暖，最需要注意的部位就是雙腳。古語有云：「天天洗腳，勝吃補藥」、「三天吃羊，不如洗腳上床」、「夜夜把腳洗，難得寒氣從腳起」。泡腳，是寒冬最有效的保暖祛寒濕方法。

熱水泡腳猶如艾灸，直接給穴位和各臟腑加熱，有助行氣活血、溫經通絡、祛風寒濕，是補陽最佳的方法。我建議大家可以每星期做2至3次浸浴或足浴，將水溫維持37至42度並加入艾葉，每次15至20分鐘。浸浴的好處我說了多年，人體濕氣多是從皮膚排出，多泡澡、泡腳，可以幫助恢復陽氣，去除體寒，令身體機能回復正常狀態；更可以刺激代謝，透過發汗排毒來改善因局部性循環不良所引起的肥胖問題。水腫易倦等濕重病症， 中醫名著《內經》早已提出應予以發汗、活血利濕、通利大小便來治療。而艾葉有「醫草」之稱，《本草綱目》就以「治百病」來形容它，具回陽、理氣血、逐濕寒等功效，對於祛寒濕有直接幫助。泡腳時也可多按摩脾經的穴位（內踝尖上約四指寬的三陰交），有助加強祛濕消腫。我平時也會到公司做獨家養生按摩，以專業溫灸儀器、通經絡精油以及專業的經絡穴位手法，能活絡經脈、暢通淋巴，回復陰陽平衡的健康體質。

冬天體濕常生病，「頭寒腳熱」才是一個人最健康時的狀態。好好暖腳，自然能祛濕寒、百病消。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。