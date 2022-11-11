放電又有Fun　大小都開心

天氣不冷不熱，反而最適合進行戶外活動，若然主力要帶小朋友去放電，安排既不可太無聊，又不能太高難度，要滿足這兩個要求，都有一些期間限定的選擇，未來兩個周末都有得出去玩，相信不論大人或小朋友都會開心。

【巨型文具巡禮】

文具可說是我們從小到大的好夥伴，而身邊亦有不少「文具控」，昂坪360的「360歲月文具巡禮」，不但首度聯乘日本經典文具角色Fueki漿糊仔，打造出逾4米高Fueki漿糊仔巨型扭蛋機，同時將別具本地情懷的懷舊文具，如鉛筆、筆刨、擦膠、顏料等，以巨大化模樣於昂坪市集展示，讓大家緬懷一番。憑即日小童纜車門票可免費換領扭蛋機代幣乙個，而家長們完成指定動作亦可換取，一同體驗扭蛋的樂趣，更有機會扭中多款Fueki漿糊仔限量禮品。

此外，昂坪360更與香港資深玩具收藏家莊慶輝先生聯手製作「文具時光走廊」，展出多件50至80年代的經典書簿及文具，另有「漿糊仔期間限定禮品區」及周末限定的「和諧粉彩工作坊」，活動多鑼鑼之餘官網更有期間限定優惠（至11月19日），整個活動至11月20日止。

【草地嘉年華】

想親親大自然？有草地又有大海的野餐勝地西九文化區可說是不錯選擇，於11月19日至20日更有由香港救助兒童會主辦的「世界兒童日嘉年華」，以藝術為主題，備有一系列親子活動，包括免費扭氣球、Donut & Ah Meow「500倍正能量」小遊戲、面部彩繪、藝術工作坊等等，另有「SAM之童畫填色比賽」得奬作品展覽，以及場內還有咚咚仔與咕咕喵（Donut and Ah Meow）和大家合照打卡，有得玩又有得睇啊！