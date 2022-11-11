阿Cap被爆新戀情！基斯伊雲斯同葡萄牙女星傳秘密拍拖

剛獲美國名人雜誌《People》選為今年「全球最性感男士」的「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）近日被傳與葡萄牙模特兒女星Alba Baptista密運中！

現年41歲的基斯年紀比女友大16年，據知他們已秘密拍拖超過1年。有知情人士指：「佢哋好相愛，對呢段情係認真嘅，基斯從未試過咁開心。」據知基斯已急不及待帶女友見家人及朋友，家人朋友都好喜歡她！而日前基斯受訪時亦表明未來好想結婚同做老竇。雖然雙方未正式宣布戀情，早前Alba於社交網公開她的新作《A Dream In Paris》劇照並宣布影片今日開畫時，基斯亦有貼拍掌同溶化的emoji來回應。而他的emoji留言即獲網民超過2,400多Likes。

阿Cap新戀情傳出後，美國傳媒即對Alba進行大起底。她2020年曾在Netflix動作片《修女戰士》（Warrior Nun）擔任女主角。而今年她更憑電影《Mrs. Harris Goes to Paris》上位，她的母親是翻譯員，而她亦精通英語、葡萄牙語、西班牙語、法語以及德語5種語言。此外，她與基斯一樣都是愛狗之人，亦致力解決柬埔寨的孤兒問題，於2017年曾到訪當地教當地孤兒英文。

基斯向來對圈中人情有獨鍾，曾先後與3位女星Jenny Slate、Minka Kelly以及謝茜嘉比爾（Jessica Biel）拍過拖。