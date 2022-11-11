港鐵誠邀乘客登上草間彌生主題列車

由2022年11月9日至2022年12月27日，屯馬綫乘客有機會享受以草間彌生的南瓜作品為靈感的藝術之旅，閱讀其啟發人心的勵志名言，並可透過掃描二維碼聆聽M+語音導賞，了解更多關於這位藝術家的心路歷程及創作實踐。(客戶提供)

【營業資訊】歡迎登上以草間彌生的創作為主題的列車，進入充滿南瓜和波點的世界！港鐵公司致力為乘客的旅程添上色彩，讓乘客快樂出行。適逢亞洲首間全球性視覺文化博物館M+舉辦特別展覽「草間彌生：一九四五年至今」，公司將一列屯馬綫列車化身成以南瓜黃底黑色波點設計的主題列車，讓乘客感受藝術啟發人心的力量。這一列以草間彌生創作的大型雕塑《南瓜》（2022）作為設計概念的列車，於2022年11月9日起至12月27日，於屯馬綫行走。

草間彌生主題列車上滿布的南瓜圖案，參考了現正於M+地下大堂展出的 《南瓜》（2022），該作品屬於「草間彌生：一九四五年至今」展覽的一部分。展覽涵蓋草間彌生逾七十年的藝術生涯，展出超過二百件作品。是次港鐵公司和 M+的合作，讓屯馬綫乘客有機會進入草間彌生的波點世界，在行程體驗一趟讓想像力馳騁的藝術之旅。乘客更可掃描車廂內的二維碼聆聽語音導賞（詳情請參閱附件），M+策展人將介紹草間彌生的精選作品，講解藝術連繫人心、治愈心靈的力量。藝術家王菀之還會驚喜「現聲」，分享草間彌生的創作美學如何影響她的人生觀。乘客亦可在車上閱讀草間彌生的名言，帶來鼓舞與啟示。

港鐵公司企業事務及品牌總監蔡少綿小姐說：「港鐵一直致力將藝術注入乘客生活的每一程，透過在鐵路網絡展示藝術作品元素，有助推動藝術共賞。繼今年八月推出由本地藝術家創作的『東鐵綫‧Fun紛藝術』列車，我們很高興與M+合作，以草間彌生的名作為靈感，將這位著名當代藝術家獨特的南瓜和波點圖案展示在屯馬綫列車上。屯馬綫是港鐵網絡中最長的鐵路綫，連接香港多個社區，我們以流動藝術形式，讓不同社區的市民均可享受充滿想像力的藝術之旅。」

由即日至12月27日期間，以草間彌生的創作為主題的列車將於屯馬綫按車務行車班次安排，接載乘客。M+「草間彌生：一九四五年至今」的展期將由2022年11月12日至2023年5月14日。為配合此展覽，草間彌生主題列車將於未來兩個周末（相關日期如下）作出特別安排，由中午十二時至下午四時在屯馬綫往來屯門站及烏溪沙站*：

• 2022年11月12日（星期六）

• 2022年11月13日（星期日）

• 2022年11月19日（星期六）

• 2022年11月20日（星期日）

乘客可把握機會乘搭以上特別班次列車，在旅程中了解草間彌生的創作實踐，享受不一樣的港鐵旅程。

備註：

*2022年11月12、13、19及20日（星期六及日）約中午12點喺屯門站開出後，列車會喺屯馬綫來回行駛屯門站及烏溪沙站至下晝4點。

特別安排之主題列車班次有可能因為突發的車務營運或維修需要而作出更改或取消，恕不另行通知。