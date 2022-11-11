被群星醜照洗版　許廷鏗「突變」成奇異博士

「2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」記者會尋日（10日）舉行，因活動係男團MIRROR於舞台意外後首個合體活動，現場守候嘅粉絲更為誇張，幾百人加上大批藝人出席，場面異常墟冚。當時大會就喺專頁上開Live宣傳，惟一到MIRROR準備現身時就死Server，中斷直播，粉絲轉為喪loop大會另一社交網，點知就發現「出晒事」！原來大會搵嚟同事同步上載現場藝人snap shot，未知係咪要趕住post限時動態，照片均未修圖，原汁原味同大家分享，搞到多位歌手或組合被拍成「照妖鏡」般。

當中好似歌手MC表情趣怪又驚訝，明顯未ready就被拍；「宅男女神」吳家忻就笑到見牙唔見眼，完全走樣；MIRROR成員Lokman、Alton就影到半開合眼等，令人慘不忍睹，不過

討論度最高嘅都非許廷鏗莫屬！以紫色外套上陣嘅佢，剛好被捕捉到佢揮動雙手嘅動作，不過就令人聯想到奇異博士（Dr. Strange），有網民更將張相惡搞，將佢key落Dr. Strange海報，並改名為「DENTIST STRANGE」，像真度極高，難怪許廷鏗都親自轉貼張惡搞貼文，並留言：「呢個我大笑咗出聲。」意外成「萬能Key」！