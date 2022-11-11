女神迪麗熱巴　分享瘦身保養秘訣

說到最美的內地女藝人，大部分人腦海中都會第一時間浮現迪麗熱巴的樣子。其精緻深邃的五官像洋娃娃一樣令人過目不忘，加上她凹凸有致的身材以及極度白滑的肌膚，使她擁有各種時尚資源，成為時尚界的寵兒。但這些外在條件除了自身要足夠優秀之餘，平時也要自律維持。迪麗熱巴在與粉絲的直播中，就曾經透露出她自己的消脂保養小秘訣。這次就為大家整理這些獨家變美絕招，大家不妨學起來習！

自己下廚

以為靚到似仙女的迪麗熱巴一定係不食人間煙火的女孩，但其實她會自己下廚，而且迪麗熱巴更是一名「吃貨」。早前迪麗熱巴在打邊爐直播時就同Fans講不要盲目減肥，除非是為了健康的情況下才去減肥。迪麗熱巴會自製新疆「乳酪疙瘩」沙律、青醬意大粉及番茄黃瓜蛋三文治這些低熱量的創意美食，她還透露有時做完飯連胃口也會跟着變小。自己下廚可以控制到熱量之餘，還可以加入自己喜歡的健康食材，一舉兩得。

小量多餐、不吃晚飯

為了減肥迪麗熱巴會先實行小量多餐，讓腸胃好好消化食材，而且在過程中胃口也會跟着慢慢變小。有時還會少吃晚飯，甚至斷食，不過這些都是在非常緊急的情況下才會進行。而且為了避免水腫，迪麗熱巴也會多吃香蕉、西芹、蓮藕、冬菇這些有助身體排出多餘水分的食材。有急切減肥需要的人不妨參考一下，不過為了身體健康還是要量力而為。

一天3片面膜

除了控制身材，皮護管理也是很重要一環。整體看起來是否有氣質，皮膚質感的比重很大。迪麗熱巴每天會使用3片面膜，早上起床敷1片面膜補濕，化妝前敷1片讓自己的後續妝容更服帖，晚上卸妝之後也會敷面膜修復肌膚屏障，而且她還會依據當時的皮膚狀況來增加敷面膜數量。那麼勤力護理皮膚，難怪迪麗熱巴的皮膚超有光澤，而且氣色亦超好。

注重防曬

另外，日常防曬也很重要，雖然是老生常談，但迪麗熱巴超級注重防曬的部分。從夏季時迪麗熱巴分享的摘草莓相片可見，她把自己全身包得嚴嚴實實，從頭到腳沒有一個部位會暴露在陽光底下。迪麗熱巴也曾說過，紫外線是美白殺手，同時也會加速皮膚老化。因此大家謹記一年四季都要好好防曬。