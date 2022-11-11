舉V同派心都有學問！跟IVE學韓星必擺影相甫士

韓流席捲全球，不少人都喜歡模仿韓星的衣着和造型，而影相甫士亦同樣有很多人跟住做，「韓式心心」更是很多人拍照時必擺的pose，而近年就出現更多不同款式的舉V和派心甫士，連荷里活男星湯告魯斯（Tom Cruise）訪韓時也有做埋一份！

舉V手勢

除了正經的舉V和反V手勢之外，近年韓星亦流行做將手掌朝天的「倒轉V」手勢，該手勢其後早於2000年代便在日本流行，由於不少辣妹（Gal）都愛擺這個甫士，因此亦有「Gal peace」之稱，而今年因為有在韓團活動的日籍成員擺這個甫士而成為話題，當中包括女團aespa成員Giselle、IVE成員Rei及Billlie成員TSUKI，湯告魯斯早前到韓國宣傳電影時也有跟Fans做「倒轉V」手勢。

除此之外，「Loopy peace」和「Cherry peace」最近亦在韓國流行，「Luffy peace」是模仿當地人氣卡通片《淘氣小企鵝》中的「露比」將V放在頭頂的樣子，「Cherry peace」則是來自Billlie歌曲《Patbingsu》中將倒轉的V字放在頭頂的舞步，因為似足車厘子的頂部而叫作「Cherry peace」，除了可以一個人做之外，亦可以將手放在兩個人的頭頂上，變成一對車厘子。

派心手勢

心形手勢可算是韓星拍照時的例牌動作，除了擺在頭上的巨型心心，亦有各式各樣的心心甫士，用兩隻手指做的「手指心心」亦已經有各地藝人模仿，而近年亦出現名為「咬心心」的新動作，因該動作是先用雙手擺出圓形，再做出用口咬的動作，使圓形變為心形，所以有了「咬心心」的名字，男團Seventeen成員Hoshi早於2015年便曾在簽名會上做這個動作，而女團本月少女成員Chuu於2018年在簽名會上做了這個甫士後引起很大迴響，很多人都以為她是原創者，更叫這個動作做「Chuu heart」。最近又流行將心形分開放在面上，變成「面珠心心」，有些藝人只會做半個心心，另一半則讓粉絲來做，結合起來便是完整的心形。