李嘉欣重提死亡真相　憶阿仔鬧爆隱瞞病情

「大美人」李嘉欣年初突然於社交網自爆入院，嚴重得入住ICU進行搶救，生死搏鬥足足48小時，並揚言「執番條命」、「呢個世界差啲冇咗我」等，好在依家佢回復健康，仲成日靚靚出席飯局，更剛過52歲生日。近日佢重提當時病重情況，指自己今年一月某個半夜，突然心跳得好快，每分鐘跳160，好唔舒服，老公許晉亨請醫生上屋企睇佢，醫生並即刻為佢安排病房，緊急入院。

佢提到當時睡意正濃，老公本身想畀佢瞓多陣先入院，點知當時醫生堅持要佢入院，指如果畀佢瞓着，佢好可能唔會再醒。迷迷糊糊嘅李嘉欣，當時仍未知情況危急，仲強撐同家人講自己冇事，叫佢哋唔使擔心。

直至入醫院辦完手續，大家先知事態嚴重，家姐李嘉明見到佢時，佢對眼已經白濛濛一片，好得人驚。上到病房，護士更量唔到李嘉欣血壓，肺科醫生話佢有嚴重肺積水，所有內臟包括肝、腎已停止運作，要即刻入深切治療部。直至抽完肺水，佢先終於唞得番氣。之後心臟科教授為我檢查，check到佢心臟先天性多咗一條血管，條血管好似短路咁亂跳，所以當時我個心唔係跳緊係震緊，160係心震，因此體內先冇血輸送去內臟。

當時10歲嘅仔仔Jayden正喺家中等消息，不斷致電媽媽追問情況，但李嘉欣為免佢擔心，只好氣若柔絲安慰佢話「媽咪冇事，唔使擔心」直頭佢社交網出post，阿仔睇完好嬲，問佢點解咁大件事都唔話佢知，佢覺得自己已大個仔，唔應該呃佢，令李嘉欣好驚訝仔仔咁成熟。於農曆年過後，李嘉欣再接受導管消融手術，喺大腿旁穿一條導管進入心臟，防止再有異常的心律不整。而佢依家都好感恩，個心冇再亂咁跳。事後傭人姐姐都叮囑我，有唔舒服一定要出聲，千祈唔好死頂。

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