星級煮意︱粟米唔止攞嚟烚　關嘉敏教你整出避風塘風味

藝人關嘉敏（Carman）可說是新一代「美女廚神」，自小由廚師父親教路下，學有所成。為繽FUN星網節目《星級煮意》親自教授多款菜式的Carman，今集示範炮製椒鹽粟米，原來背後有個有趣的小故事。她表示家中最多的食材一定是粟米，每日關媽媽會預備烚粟米、烚淮山或烚紫薯給她作為三餐：「全部都係烚，已經習慣咗，因為屋企真係有好多粟米，所以成日諗有咩煮法或方法清晒佢，哈哈！雖然習慣咗係食烚粟米，但想味道升級，諗到可以加避風塘風味，所以就諗咗呢味椒鹽粟米，健康得嚟又惹味！」

讀小學時已學廚的Carman，說最記得首次為男友下廚時，是一口氣炮製了豉汁蒸排骨、蒸魚、牛肉炒菜心及釀茄子鯪魚肉：「因為依家工作忙，已經少咗機會為屋企人煮，好想親自煮多啲畀爸爸媽媽食，一家人食飯傾偈係令人享受嘅時刻，最近一次煮畀爸爸食，已經係父親節。細個時爸爸煮畀我食，大個後我煮畀爸爸食，我好想一直煮落去。」下廚非只講技巧，更講究人情味的Carman，今集推介的椒鹽粟米究竟有幾惹味？《星級煮意》話你知！

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