MIRROR紅館墮屏事故　警拘4男1女　包括舞台工程人員

人氣男團MIRROR在今年7月28日舉行的紅館演唱會中發生意外，兩名舞蹈員被懸掛半空的巨型屏幕飛鍘擊中，其中李啟言（阿Mo）目前仍需留醫接受治療。事故至今已發生逾3個月，據悉，當局最快將於今日（11日）交代演唱會事故調查結果。消息指，西九龍總區重案組探員於今日清晨時分，採取一連串拘捕行動，分別在馬鞍山、大角咀、藍田、八鄉及筲箕灣各區拘捕4男1女。有人懷疑為加快取得演出許可，故意虛報提交的工程文件，跟實際情況有出入，非手民之誤。另外，被捕人士也無做足適當措施，以確保裝置達到安全水平。

據了解，被捕5人為藝能工程及協興隆的職員，包括製作總監、項目經理及負責舞台工程的高級監工。其中一名被捕女子居於筲箕灣東旭苑，她涉「欺詐」及「容許物件由高處墮下」。早上7時許，被捕男女先後被帶返紅磡警署調查。

警方和政府跨部門工作小組上月已取得律政司法律意見，初步相信事故涉及刑事成分，當中或有「人為疏忽」。演唱會主辦單位大國文化及MakerVille早前曾發聲明，稱已聘請獨立第三方專家協助調查，將在當局調查結果公布後，在不影響法律程序下向公眾交代。