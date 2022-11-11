酒店出品下午茶　美味兼美肌

氣溫略降，戶外又不是太曬，好適合出門，是時間約朋友齊齊歎番個下午茶，聊天鬆一鬆。近日有多間酒店推出新主題下午茶，既有以季節、食材等作主調，也有和其他品牌合作，令茶點添新意之餘，仲愈食愈靚添。

特色主題和食材

味遊雪景

在冬天想欣賞雪景或滑雪，要飛去其他國家，想在本地賞雪，原來都有機會。尖沙咀珀薈酒店Uptop Bistro and Bar 推出雲霧雪山主題下午茶，當中包括多款藍白色調小點，甜品有雲朵狀的金箔燕窩椰子奶凍、蝶豆花忌廉啫喱、藍莓忌廉牛角窩夫和棉花糖布朗尼。鹹點也有雲朵蛋多士配黑松露醬、煙熏帶子、水牛芝士‧香草橄欖瑪德蓮 、腐皮釀鮑魚絲‧青瓜沙律和火腿芝士墨西哥卷等，在品嘗茶點時，可加指定價錢升級揀選白雪飄飄、柑橘檸檬和蜜桃果茶等飲品或葡萄酒。

芝士火鍋

香港人愛打邊爐，歐洲人在冬天喜愛暖笠笠的芝士火鍋。尖沙咀帝樂文娜公館因應16周年，推出不同新品和優惠，如酒吧提供尊貴奢華系列雞尾酒及小食、惠顧餐廳客人可獲指定購物禮券或住宿假期。除此之外，北歐餐廳FINDS由現時至2023年2月28日，以挪威TINE Brunost焦糖芝士做主角，推出北歐海鮮焦糖芝士火鍋下午茶，客人可於專屬火鍋內，享用自家挪威煙三文魚及輕煎北海道帶子，其他還有西蘭花、車厘茄、番薯條和酸種麵包作配搭。吃完濃味芝士火鍋，不如來些輕盈甜點，有自家窩夫配雜莓及焦糖芝士、香梨忌廉芝士肉桂春卷和越橘莓焦糖芝士奶凍等，吃時可配特別設計的雞尾酒或無酒精雞尾酒。加指定價錢還有雪糕配焦糖芝士，冷熱交纏，甜美又邪惡。

情迷朱古力

傳統的下午茶以3層架盛載，現時下午茶經常變奏，茶架有不同設計之餘，茶點亦愈見高級。尖東唯港薈剛推出「GREEN X GODIVA華麗三重奏下午茶」，客人首先品嘗鮮蠔周打湯配吉列炸蠔暖一暖胃，緊接是自選主菜，可揀煙熏火雞腿配燒烤醬及蜜糖松露蛋黃醬、草飼牛柳配黑松露薯蓉及法邊豆或烤焗盲鰽魚配非洲小米、柚子及蜜糖芥末醬。來到最後，就有5款朱古力甜品，包括士多啤梨朱古力、軟心朱古力小熊、伯爵茶法式蛋糕馬卡龍、榛子芝麻朱古力和黑森林忌廉泡芙配酒漬車厘子，下午茶更會隨機送上2款品牌限定聖誕朱古力，最開心莫過於無限任食黑白朱古力軟雪糕喇！朱古力控不可錯過。

首個小丸子主題Tea

「小丸子又有心事......」如果巴絲打是小丸子與家人的粉絲，今個冬季就有機會同眾多角色又吃又玩了，因為香港尖沙咀凱悅酒店聯乘了Klook推出全港首個櫻桃小丸子主題客房及於咖啡廳推出主題下午茶。於11月15日起供應的櫻桃小丸子主題下午茶套餐（兩位用），精美的兩層架上有多款鹹甜美點，包括醃希靈魚酸忌廉薑包、油封乾葱肝醬法式軟包三文治、燻煙海藻珍珠配牛油果凍湯、鮮莓肉腸卷等；而甜點則有熱情果焦糖燉蛋、焦糖朱古力脆脆撻、栗子山、野莓馬德琳配煉奶吉土及紐約芝士蛋糕，還有招牌的蘋果金橘鬆餅等。隨餐附送兩杯飲品，大家可以揀小丸子喜愛的凍蜂蜜甜柑汁、玫瑰莓茶或小丸子榛子朱古力，另附送櫻桃小丸子造型矽膠套連搓手液兩支呢！不少美點更印上小丸子、好朋友小玉及花輪同學的可愛臉蛋，配上粉紅色調主題杯碟及餐墊，打卡一流。至於主題客房就由即日起至2023年2月14日期間推出，屆時有4款以櫻桃小丸子與家人和朋友旅遊為主題的客房，包括埃及主題、法國主題、澳洲主題及希臘主題，化身成小丸子的天地，而樓層多處亦有角色人形木牌，房內亦有多款特色裝飾，包括括小丸子布偶、玻璃窗貼、鏡貼、浴室鏡貼、咭臣、掛畫、杯具及拍照相框等，每房更可獲贈獨家主題禮物包，包括主題拖鞋、500毫升不銹鋼真空主題保溫瓶；粉絲又點可以錯過呢？

鸚鵡陪食

想觀鳥又但唔想咁頻撲，其實在室內一樣得。香港美利酒店POPINJAYS由現時至12月15日推出「斑斕鳥羽」下午茶，茶點以繽紛的羽衣作靈感設計，自助餐區以鳥籠、鸚鵡和花卉布置，放滿了藏紅花大蝦、法式酥皮肉凍、烤牛肉三文治、煙三文魚配黑麥多士、咖喱乳酪雞肉和不同的沙律及蛋批等。甜品有白朱古力海鹽焦糖蛋糕、綠茶凍批蛋糕和檸檬撻等，配合高空遠景，話唔定在品嘗期間，可以觀賞到天空的真‧雀鳥呢。

海陸黑鑽

高級的魚子醬和黑松露入饌，能為菜式錦上添花。香港嘉里酒店大堂茶座由現時至2023年1月1日，和Plantin Kaviari合作推出冬日及節日版的黑鑽魚子醬下午茶，鹹點小食有藏紅花魚琥珀藍青口啫喱及龍蝦肉醬、酥炸田雞球棒配松露香草忌廉汁和魚子醬班尼迪蛋等。12月更升級有松露野菌湯及野菌慕絲、煙熏三文魚配白鱘魚魚子醬等。甜品有牛奶朱古力零陵蛋糕、貝里尼馬卡龍、冬季水果蛋糕配栗子蓉和開心果紅桑子蛋糕等。惠顧下午茶的客人可獲魚子醬品牌網上商店9折優惠，有效期至2023年10月30日。

美妝聯乘

紐約出遊

美國大都會紐約，一向是個旅遊熱門地點，香港數碼港艾美酒店Southside Bistro由現至2023年1月31日和紐約護膚品牌MALIN+GOETZ合作推出味遊紐約下午茶，大廚以品牌選用的天然成分如甜酒、莫吉托或佛手柑作靈感設計茶點，當中包括蜜瓜莫吉托配魚子醬及水芹菜、香草蝦、迷你青豆薄荷餡餅及紐約風味黑胡椒牛肉配芝士多士。甜品則有佛手柑慕絲蛋糕、莫吉托慕絲蛋糕、海鹽焦糖朱古力忌廉泡芙和紐約芝士蛋糕等，每位客人可免費獲贈禮品套裝1份。

玫瑰蜜糖香

天然的花香或果香，最易令人保持心愉快，香港喜來登酒店視佳廊和日本護膚品牌ALBION合作，於現時至11月30日逢星期三至日推出瑰蜜果香下午茶，茶點以玫瑰、蜜糖和水果作主調，包括玫瑰拿破崙酥、蜂蜜朱古力慕絲、香橙朱古力泡芙、紅酒香梨蛋糕。鹹點有煙三文魚牛油果法包、酥炸芝士波、吉列廣島炸蝦和玉子燒三文治等，惠顧客人可獲賦活彈力健康水套裝及日式尊貴手部護理服務換領券2張。

北海道氣息

日本北海道的花季，總會吸引世界各地的遊客，WM酒店和當地品牌HABA合作由現時至2023年1月2日推出北海道花香下午茶，菜式包括有薰衣草蜂蜜慕絲蛋糕、玫瑰士多啤梨撻、藍莓乳酪牛乳布甸和焦糖香梨蛋糕等。鹹點有北海道帶子他他配魚子醬、迷你明太子龍蝦包、牛肉可樂餅配蛋白醬等，惠顧客人會有護膚禮品換領券及Oasis Beauty 免費護理療程換領信乙張。