Ferrari 296 GTB 好玩後驅V6混將

法拉利(Ferrari)近60多年來未曾試過將深植在賽車運動的V6引擎應用在他們的公路跑車身上，不過家陣終於有喇！日前試駕的296 GTB便是法拉利有史以來首輛搭載V6 渦輪增壓引擎的公路跑車，此外，它更是法拉利首款以後輪驅動的插電式混能跑車。不止動力強悍，反應超快，靈活穩紮，操控精準，更重要的是它簡單易揸，有趣好玩，喜歡享受純粹駕駛激情的車迷，可別錯過。

全新296 GTB搭載新開發120°夾角3.0L V6渦輪增壓中後置引擎配合插電式後軸電馬達，綜合動力輸出高達830cv非常強悍。首先是操控表現驚人，任何時候都可即時回應駕駛者的指令。例如：加速踏板無時無刻都能保持着即時、零遲滯的反應；引擎的加速時間亦十分短，強大的動力輸出瞬間便可釋放。然後就是在純電和混合動力模式之間的切換，相當迅捷流暢，每當需要動力的時候，動力系統能快速回應，滿足動力需求，而且加速平穩暢順，這歸功於車上有世界首創TMA過渡管理制動器不時從旁輔助。另外，不能不提的是隨着轉速的提升，傳進駕駛艙的高頻引擎聲伴隨着高亢獨特的排氣聲浪，就如震撼人心的交響樂般，令人愈揸愈興奮，沒想過V6都可以咁勁。

受惠於它的軸距比之前中後置引擎的法拉利berlinetta車型縮短50mm，加上它是一輛後驅設定的跑車，於新娘潭路游走時，盡展其超高靈活性及動態敏捷性。同時亦多得全新開發的6w-CDS底盤動態感測器和ABS evo功能，後輪總會提供足夠抓地力，成就極高過彎性能和穩定制動表現。講到制動，296 GTB採用了線控制動，制動踏板行程十分短，稍稍淺踩踏板已能獲得如賽車般的高駕駛動感兼高制動效率體驗，收放自如。據廠方表示，其200- 0km/h制動距離僅需107m，較F8 Tributo短上8.8%，制動穩定性則提升了約24%。在香港的路道駕駛，當然不會有機會見識到，有機會的話大可在賽車場一試。

規格表

車型：雙門雙座位插電混能跑車

動力系統：3.0L V6雙渦輪增壓配122kW後置電馬達

綜效馬力：830cv/8,000rpm

綜效扭力：740Nm/6,250rpm

驅動：中後置引擎、後輪驅動

傳動：8前速F1雙離合器波箱

極速：大於330km/h

0~100km/h：2.9秒

0~200km/h：7.3秒

車身體積：4,565×1,958×1,187mm（長×闊×高）