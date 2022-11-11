電視巡禮︱周嘉洛冧莊做劇王　游嘉欣霸佔兩劇獲力捧

《無綫節目巡禮2023》今日（11日）在電視城舉行，節目向廣告客戶推介8套來年新劇包括《一舞傾城》、《狀王之王》、《香港人在北京》、《你好，我的大夫》、《痞子殿下2》、《隱形戰隊》、《寵愛Pet Pet》、《羅密歐與祝英台》。

小生花旦中，受到力捧的周嘉洛以《痞子殿下2》、《寵愛PetPet》與《羅密歐與祝英台》3套劇冧莊成為「劇王」，撼低各佔一劇的多位視帝包陳豪、陳展鵬、馬國明、王浩信。而花旦中姚子羚與游嘉欣皆同時霸佔兩劇。

嘉洛受訪講到再成「劇王」，他說：「要恭喜我自己。」但他指收入卻有減冇增加，做多賺少，因沒有拍《愛‧回家之開心速遞》少了很多晒錢。他又指《痞2》預計明年4月拍，笑言拍古裝已練成抗熱體質。嘉欣講到受力捧？她說：「有嘢做梗係開心，係咪力捧就唔知。」

另外，節目巡禮中無綫為「TVB經典人物漫畫牆」揭幕，當中55個漫畫化經典角色原來出自李偉健手筆，他指上節目後，公司得悉他會畫畫，故找他創作經典人物，他說：「好多謝公司同事幫助，大約畫咗一個月，估唔到最難畫係劉青雲，畫極都唔似，自己最想畫嘅角色係丁力、許文強、丁蟹。」