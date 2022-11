愛爾蘭男子組合Westlife早前宣布明年初舉行亞洲巡迴演唱會,由於亞洲巡迴演唱會沒有香港站,導致一眾Fans大失所望!而不足1個月,美國殿堂級男子組合Backstreet Boys(BSB)亦宣布於明年2月在亞洲開巡迴騷,其中2月18日亦會在台灣舉行演唱會慶祝成立30年。不過這次亞洲巡唱名單中仍然未見有香港站,相信一眾粉絲又要失望。

日前Backstreet Boys宣布將推出入行以來聖誕專輯《A Very Backstreet Christmas》,送給樂迷一個大驚喜。於90年代人氣無兩的美國男子組合Backstreet Boys,出道以來都有不少的經典歌曲,例如:首本名曲《I Want It That Way》,當年這一張專輯《Millennium》在全球共賣出3400萬張,成為一年內銷售速度最快的專輯。這次回顧BSB的經典歌曲!