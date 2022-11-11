入境放寬！嚴選旅行DC

世界各地陸續放寬入境限制，唔少香港人都出發去旅行，去到外地影相用手機固然方便，但追求質素的話，還是用相機較佳。適逢最近不少大廠都推出新相機，拍友們不妨留意吓！

純黑誘惑

去年Nikon推出APS-C/DX格式無反相機Z fc，雖然顏色選擇豐富，但偏偏就沒有黑色。最近廠方從善如流發表全新黑色版，並同時增添6款優選皮革新色，大玩Mix & Match百變配搭。Z fc的設計靈感源於經典 FM2菲林相機，僅重390g，內置3吋104萬像素側反式觸控屏幕，專用撥盤方便獨立調校ISO、快門速度與曝光補償，帶來直覺操作體驗。內置EXPEED 6影像處理器，支援最高ISO 51,200、4K UHD拍攝、AF-F主體自動追蹤及20多種Creative Picture Control特效。另外，相機可透過手機屏幕的鏡射功能作遙距拍攝，又能當作Webcam使用。

極地專用

Leica SL2-S Reporter延續M10-P、Q2和Q2 Monochrome Reporter的堅固設計，由全金屬機身、耐刮暗綠色漆面和芳綸纖維覆皮打造，既能抵抗極端溫度，又能耐衝擊及防塵防濺，帶去極地遠行也能正常拍攝。攝力方面，搭載2,400萬像素BSI-CMOS 感光元件、 Maestro III處理器與3.2吋LED背光屏幕，最大感光度高達ISO 100,000，且支援每秒25張DNG格式高速連拍，方便捕捉瞬間即逝的Magic Moment！

Canon EOS R6 Mark II定位為中階運動相機，設計建基於EOS R6，只是改用了2,420萬像素 CMOS感光元件，支援超強的每秒40張連拍，配合Dual Pixel AF 自動II對焦系統及5軸防震系統，手持追焦也有穩定效果。拍片方面，此機對應最高6K取樣的4K@60p解像度影片，並可輸出成6K或3.7K ProRes RAW格式，適拍友們後製之用。