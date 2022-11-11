廖子妤下星期返家鄉探親　計劃馬來西亞置業孝敬父母

演員廖子妤（Fish）跟潘燦良為銀行拍攝宣傳片，兩人分享退休規劃的想法，Fish表示在宣傳片中她飾演一個女強人，去想應如何用自己能力去孝順父母，而現實生活中自己亦是一個女兒，所以對今次拍攝有很深感受，她表示自小跟家人關係密切，很感激當初家人支持她隻身來港實現做演員的夢想。

她表示疫情後，屋企人一直分散在三地，因此很高興下星期終於能夠返家鄉探親，她說：「我會返去兩星期，我都踏入三十歲，加上父母步入退休年紀，所以三姐妹都會互相商量點樣照顧父母退休後嘅生活，等佢哋晚年無憂。」她有計劃在馬來西亞置業，一家人有更多時間在一起，也為父母退休生活着想，希望透過今次跟銀行合作，有助她早日達成理財目標。

潘燦良指宣傳片中講作為父母怎樣為下一代籌劃未來，雖然他沒有小朋友，但在舞台劇或電視劇中亦曾飾演過不少爸爸的角色，所以好明白為人父母的感受。他說：「我留意到新世代後生仔好有自己想法，眼光同視野都跟我哋呢一輩好唔同，新一代想有更自主、多元發展。」所以今次宣傳片拍攝令他深深體會到，無論仔女是小朋友或已經長大成人，父母為子女在背後默默付出，作為他們最強的後盾，真的好偉大。

他又指從前覺得飲咖啡、睇法國電影便是中產，但原來依家有調查報告指需要590萬港元流動資產才算得上中產，他笑說：「我要要更加努力搵錢，雖然我未有退休嘅諗法，但都有跟太太開始作出退休規劃。始終演藝行業好多未知之數，如果今日有嘢做就當係復出，明天冇工作咪當作退休。」