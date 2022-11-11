【Zac玩Zac食】朝啡晚酒

位於旺角染布房街新開一家Cafe & Bar，由幾位90後女生主理，打造成日間為Cafe、晚上為特色Shisha Bar，秉承着「朝啡夕酒」的全新Chill爆生活態度，讓大家暫時放下煩憂，齊來Chill一番！

日間時段主打Cafe輕食和手沖咖啡，傳統Cafe美食當然少不了，招牌美食推介法式龍蝦湯海鮮意大利飯、南瓜湯鮮蘆筍蟹肉意粉、YOLO招牌秘製雞翼、焗芝士忌廉溫泉蛋大啡菇；飲品方面首推坊間很少地方有售的「wake up檸‧啡」與Dirty Coffee，而秋季期間限定的甘栗鮮奶咖啡更是不容錯過！

到咗傍晚6點，Cafe便會化身為酒吧，環境也會同步變身，店內的霓虹光管會漸漸亮起，一個「活在當下」港式霓虹燈牌頓時成為店內打卡熱點，顏色搶眼，十分IGABLE！Shisha近年成為大熱減壓活動，於這個高壓社會，晚上來杯啤酒，來口Shisha，必定能減輕壓力！

酒吧亦專程於俄羅斯煙壺藝術家購入多款二次創作得意手繪煙壺，更提供多款味道Shisha予客人選擇，最特別的一定是仙人掌味，清新又過癮！現凡惠顧及Like官方IG，便能享有特別時段優惠，想知係咩就可以向店員查詢。

Profile：Zacky Sun

-香港執業會計師

-www.Inztyle.hk創辦人

-星級生活達人

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-為國內雜誌撰寫旅遊飲食文章

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